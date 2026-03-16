Un nuevo parque infantil de Gijón completa su renovación

La renovación de los juegos infantiles en los parques de Gijón sigue avanzando de este a oeste de la ciudad. La última mejora llegó hasta el barrio de Tremañes, junto a la asociación vecinal "San Juan Bautista" con una inversión de más de cien mil euros. Estos trabajos han permitido la creación de una nueva zona verde estancial y la mejora de los juegos infantiles. “Cumplimos con una demanda histórica del barrio y ponemos a disposición de las familias un espacio de juego accesible, seguro y plenamente integrado en el entorno”, destaca el concejal de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles.

Desde el Ayuntamiento, el pasado año,se invirtieron 368.407,03 euros en la mejora y renovación de áreas infantiles y deportivas en varios espacios de Gijón. Obras que permitieron "modernizar equipamientos, ampliar zonas de juego y fomentar la práctica deportiva al aire libre en distintos puntos del municipio".

La actuación llevada a cabo en Tremañes, que lleva la firma de la empresa Jardinería Costa Verde, tuvo una duración de dos meses y se actuó en una superficie de 552 metros cuadrados. Ahora, se ha ganado una zona de juegos infantiles de 200 metros, otros 322 metros cuadrados destinados a zonas de tránsito y accesos y una zona estancial de 30 metros cuadrados, concebida como punto de descanso y encuentro para los vecinos. “Se trata de una actuación pensada para los más pequeños, pero también para sus familias y cuidadores, que contribuye a mejorar la calidad de vida del barrio y a equilibrar el uso de los parques del entorno”, explica Pintueles.

El coste de la obra ascendió a 106.421,92 euros, de los que 53.681,65 euros corresponden concretamente a la obra de adecuación del espacio y otros 52.740,27 euros destinados a los juegos infantiles y al pavimento de seguridad.

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El diseño de los juegos, elaborado por técnicos municipales del servicio de Parques y Jardines, obedece "a criterios actuales de calidad urbana, accesibilidad y seguridad". Hay juegos para distintas edades y pavimentos de seguridad homologados. También se han tenido en cuenta criterios para garantiar la accesibilidad universal y la integración del área infantil con la zona estancial y el entorno urbano. “Seguimos trabajando para que todos los barrios de Gijón cuenten con espacios públicos de calidad, accesibles y pensados para la convivencia vecinal”, remata Pintueles.