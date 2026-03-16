Un nuevo parque infantil de Gijón completa su renovación
Unos trabajos con una inversión de 106.421 euros
La renovación de los juegos infantiles en los parques de Gijón sigue avanzando de este a oeste de la ciudad. La última mejora llegó hasta el barrio de Tremañes, junto a la asociación vecinal "San Juan Bautista" con una inversión de más de cien mil euros. Estos trabajos han permitido la creación de una nueva zona verde estancial y la mejora de los juegos infantiles. “Cumplimos con una demanda histórica del barrio y ponemos a disposición de las familias un espacio de juego accesible, seguro y plenamente integrado en el entorno”, destaca el concejal de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles.
Desde el Ayuntamiento, el pasado año,se invirtieron 368.407,03 euros en la mejora y renovación de áreas infantiles y deportivas en varios espacios de Gijón. Obras que permitieron "modernizar equipamientos, ampliar zonas de juego y fomentar la práctica deportiva al aire libre en distintos puntos del municipio".
La actuación llevada a cabo en Tremañes, que lleva la firma de la empresa Jardinería Costa Verde, tuvo una duración de dos meses y se actuó en una superficie de 552 metros cuadrados. Ahora, se ha ganado una zona de juegos infantiles de 200 metros, otros 322 metros cuadrados destinados a zonas de tránsito y accesos y una zona estancial de 30 metros cuadrados, concebida como punto de descanso y encuentro para los vecinos. “Se trata de una actuación pensada para los más pequeños, pero también para sus familias y cuidadores, que contribuye a mejorar la calidad de vida del barrio y a equilibrar el uso de los parques del entorno”, explica Pintueles.
El coste de la obra ascendió a 106.421,92 euros, de los que 53.681,65 euros corresponden concretamente a la obra de adecuación del espacio y otros 52.740,27 euros destinados a los juegos infantiles y al pavimento de seguridad.
El diseño de los juegos, elaborado por técnicos municipales del servicio de Parques y Jardines, obedece "a criterios actuales de calidad urbana, accesibilidad y seguridad". Hay juegos para distintas edades y pavimentos de seguridad homologados. También se han tenido en cuenta criterios para garantiar la accesibilidad universal y la integración del área infantil con la zona estancial y el entorno urbano. “Seguimos trabajando para que todos los barrios de Gijón cuenten con espacios públicos de calidad, accesibles y pensados para la convivencia vecinal”, remata Pintueles.
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