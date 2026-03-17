La capilla de San Esteban del Mar, en El Natahoyo, acoge una exposición aeronáutica para recordar las grandes gestas españolas

Exposición en la capilla de San Esteban del Mar, en El Natahoyo. Hasta el próximo 21 de marzo se podrá visitar una muestra de maquetas de aviación con motivo del centenario de las grandes gestas aeronáuticas españolas, como el vuelo transatlántico a Buenos Aires del Plus Ultra a principios de 1926 o de la Escuadrilla Elcano en abril de ese mismo año a Filipinas. Las piezas forman parte de la colección del maquetista aeronáutico Félix Romero.

El horario será de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas, con la excepción del jueves 19 de tarde, que no abrirá el público al estar el espacio reservado a los interesados en refundar una asociación de divulgación aeroespacial en Asturias.

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Fue en noviembre cuando tuvo lugar el acto de inauguración de la rehabilitada capilla de San Esteban del Mar, lo que suponía el punto final a la reforma de un edificio propiedad de la Fundación Revillagigedo, pero patrimonio del barrio y de todos los gijoneses que había caído en el abandono. Afrontaba así una nueva etapa como espacio abierto a la actividad social y cultural. Colaboraron para la reforma el Club Rotario, la Compañía de Jesús, el Ayuntamiento de Gijón y decenas de entidades y vecinos, que aportaron donaciones.