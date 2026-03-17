Continuidad en el barrio gijonés de La Calzada: Carlos Arias, único candidato para presidir la asociación vecinal

Si no hay hecatombe, Carlos Arias afrontará otro mandato como presidente de la asociación vecinal "Alfonso Camín" de La Calzada. La suya es la única candidatura presentada al proceso. El plazo cerraba este lunes. Falta ahora por definir la fecha para celebrar la pertinente asamblea en la que quedará ratificada la continuidad de Arias, que lidera la entidad desde 2021. Desde entonces, una de las principales luchas que ha abanderado tiene como objetivo sacar el tráfico pesado de la avenida Príncipe de Asturias tras el fiasco del vial de Jove.

El propósito de Carlos Arias, además de formar un "equipo amplio", es seguir trabajando por los muchos y variados desafíos que tiene por delante La Calzada. El barrio de la zona oeste recientemente ha visto finiquitado el derribo de la nave de Flex y también las obras del Ateneo, donde precisamente tiene su sede el colectivo vecinal.

De un tiempo a esta parte, la asociación "Alfonso Camín" promueve concentraciones en Cuatro Caminos para reivindicar alternativas en los accesos al Puerto que permitan a La Calzada liberarse del constante tránsito de camiones. Una de las últimas, además, tuvo su final en la plaza Mayor.

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También la entidad ha enviado una carta al Ministro de Transportes, Óscar Puente. Tres son las grandes peticiones: el recibimiento por parte del ministro de una delegación vecinal "para que pueda conocer de primera mano el problema y a los vecinos afectados" como muestra de una "reparación moral que se nos debe después de 30 años", entregarle en mano las firmas recogidas y que el ministro "se comprometa a reunirse con las administraciones implicadas para establecer un plan de actuación, con una calendarización clara, una dotación presupuestaria suficiente y un mecanismo de seguimiento, con el objetivo de que a medio plazo, se ponga fin al tráfico pesado, sin menoscabo de la actividad industrial".