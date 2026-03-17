Gijón convocará una mesa local de participación para abordar el futuro de Naval Azul

El borrador del plan especial para Naval Azul, ahora en información pública por su tramitación ambiental, deja al gobierno local con la previsión de lograr la aprobación inicial del documento en torno a verano y de darle el visto bueno definitivo a finales de este año o, como tarde, a inicios del año que viene. En 2027, así, podría comenzar la gestión del ámbito y el diseño de su urbanización. "Nadie pensaba, cuando llegamos al gobierno, que a estas alturas íbamos a tener un paseo abierto al público y un plan especial a la mitad de su tramitación", se felicitaba ayer el forista Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local, que confirmó también que se mantiene el compromiso plenario de convocar una mesa local de trabajo para ahondar en el contenido del proyecto. Se citará para ello a agentes económicos, vecinos y grupos municipales.

El edil detalló que sigue pendiente la decisión de cómo abordar la gran pasarela que saltará la lámina de agua y que conectará en la práctica el litoral gijonés en El Natahoyo, hoy interrumpido por este rincón de los viejos astilleros, con Poniente y la zona centro. Entiende el forista que, como la configuración de este paso no modifica el planteamiento urbanístico de Naval, el plan especial puede seguir su curso con normalidad.

El plan especial puede avanzar también mientras continúan las conversaciones con Pymar, propietario de la otra parte del ámbito, y que puede vender su parte o sumarse a la junta de compensación. “Pymar sabe del interés del Ayuntamiento por adquirir sus terrenos y también que una administración pública no se sienta a negociar un terreno con criterios que no sean los de una tasación oficial”, recalcó el forista: “Pero el plan no para. Si cuando llegue el momento de iniciar la parte de gestión el Ayuntamiento no es el propietario único, se constituye una junta de compensación”. Pymar, por otro lado, ha sido requerido para adecentar su parte del ámbito y sigue en plazo para elaborar un proyecto para ello.

Por la izquierda, las técnicas municipales María JEsús Ferrero y María Fierro con la directora general de Urbanismo, Puri García, junto a Jesús Martínez Salvador, en el salón de recepciones del Ayuntamiento. / Ángel González

El documento ahora en consulta pública contempla liberar el entorno de la dársena de agua, dejándola en general sin edificios, para crear un “paseo urbano” liberado y no afecta al cauce del río Pilón, que discurre soterrado bajo el lateral oeste. El borrador proyecta también crear un edificio "singular" junto al Acuario, y explicó Martínez Salvador que su diseño y sus usos se decidirán en una fase posterior, si bien desde el Consistorio consideran que el inmueble podría servir para darle una sede propia al Centro de Recuperación de Animales Marinos (Crama) que gestiona el Acuario.

El forista resumió, por lo demás, el planteamiento general por el que se apuesta: la alternativa de ordenación elegida agrupa el estilo de edificación más compacta en el tramo más cercano a Indra, donde ya se sabe que habrá actividad industrial, y deja en los tramos centrales los usos terciarios de hostelería y hotelería, si se tercian. Todo con zonas verdes que dan respiro a los edificios y con un frente marítimo entero para peatones. También con un acceso por Palafox que se ampliará y que, a juicio del forista, permitirá "pone en valor" todo el entorno de la capilla de San Esteban del Mar. Para cuando llegue el momento de hacer la obra esta calle ya habrá tomado el nombre del artista Igor Medio.

Las naves históricas

Al otro lado de la dársena, en el lateral próximo al Acuario, las naves históricas de Pymar se conservarán en medida de lo posible, y para ello se suma ahora la idea de encargar un estudio que revise los elementos presentes en el entorno que puedan tener valor patrimonial. Explicó Martínez Salvador que algunos de estos elementos ya están recogidos en el catálogo, "pero con un nivel de concreción muy ligero", y que la idea es abordar su revisión en detalle.

Martínez Salvador, por último, hizo un repaso a lo hecho hasta ahora y a lo que está por venir a nivel administrativo. Recordó que la compra al Puerto de sus terrenos en Naval se formalizó en diciembre de 2024 y que la debatida franja marítima se cedió meses más tarde, en julio. En mayo se lanzó el concurso para redactar el plan, en agosto se formalizó el contrato y la empresa responsable entregó en octubre su primer borrador, que se ha ido completando con aportaciones de los técnicos municipales, primero, y del área de Medio Ambiente del Principado, después.

A partir de ahora, en cuanto el Principado emita su informe ambiental el Ayuntamiento iniciará la tramitación del plan especial para someterlo a su aprobación inicial. Tendrá para ello dos meses de plazo, y por eso se estima que el trámite coincida con el periodo estival. “Será justo antes del verano o justo después”, estimaba ayer Martínez Salvador. El documento pasará por comisión y por Pleno –y tendrá que superar otro proceso de información pública- y después se enviará a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), que tendrá dos meses para emitir su informe. Después ya se tramitaría la aprobación definitiva del plan especial. “Si somos ágiles y ningún proceso se demora, podríamos terminar a finales de año”, razonó el forista.