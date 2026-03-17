"Muchas infografías" y "pocas realidades": la sentencia de la oposición sobre el diseño de Naval Azul

El análisis del diseño que para Naval Azul fija el borrador de su plan especial no ha generado en la oposición tanto euforia y satisfacción como en la Alcaldesa, Carmen Moriyón, y su gobierno. La oposición ve una infografía más donde deberían verse realidades, un plan donde prima más la hostelería que la industria y un proyecto de partido donde debería haber un proyecto de ciudad salido de la participación de todos.

Para Carmen Eva Pérez, portavoz municipal del PSOE, se está "ante una nueva infografía que lo único que demuestra es que no tienen un proyecto de economía azul, que es lo prioritario para este espacio, pero sí la idea de instalar bares, restaurantes, gimnasios, hoteles… Deberían de aclarar qué van a hacer en Naval Gijón además de promover un nuevo espacio de turismo descontrolado". La líder socialista se pregunta también que pasa con el proceso de compra aún pendiente de los terrenos de Pymar y reivindica la bondad y ambición del Plan Costa, que el PSOE presentó en las elecciones para ejecutar a lo largo de todo el litoral gijonés.

Infografía es también una palabra en la que se apoya la reflexión de Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox. "Ahora mismo Naval Azul no es más que maquetas e infografías sobre unos terrenos que el ayuntamiento sigue sin tener en su totalidad mientras Pymar no diga otra cosa. Las campañas de publicidad, y esta es otra más, son muy del gusto de Moriyón y su equipo, que para eso tienen un presupuesto enorme, pero ejecutarlas es harina de otro costal", explica la concejala y diputada de Vox para quien hay "auto bombo y teoría pero falta todo lo demás".

IU y Podemos coinciden en echar de menos un proceso participativo . "No se han cumplido los compromisos de la Alcaldesa con IU para abrir el diseño del futuro parque empresarial a la participación de los agentes sociales y el movimiento vecinal, y tampoco ha habido en estos meses un solo contacto con la oposición. Desde la unilateralidad y la imposición no se construyen proyectos que están llamados a transformar Xixón", denuncia el portavoz de IU, Javier Suárez Llana. En la misma línea la portavoz de Podemos, Olaya Suárez muestra su "preocupación por la deriva unilateral del gobierno municipal y su obsesión por acaparar protagonismo. Hablamos de un proyecto de ciudad que debería nacer del consenso: las asociaciones vecinales, los agentes sociales y los grupos municipales tendríamos que tener capacidad para incidir antes de su tramitación".

Una idea al más puro estilo Calatrava

También coinciden IU y Podemos en su visión crítica sobre el uso del espacio. Para nosotros, lo fundamental sigue siendo el contenido y no en continente. Los astilleros de El Natahoyo generaron actividad económica y empleo durante décadas y el objetivo tiene que ser que esos terrenos vuelvan a ser un motor productivo de la ciudad. Optar por un modelo de parque empresarial abierto, integrado en la trama urbana y con usos mixtos no puede ser la coartada para entregar Naval Gijón a la hostelería y el turismo", concreta Suárez Llana.

"Hasta ahora estamos oyendo hablar muy poco de industria y mucho de negocios de ocio y hostelería", explica Olaya Suárez tras recordar que el Plan General de Ordenación fija que un mínimo del 80% del suelo edificado debe ser para usos productivos industriales y científico-tecnológicos. "Nosotras aspiramos a aumentar incluso ese porcentaje", matiza.

Y un elemento más para el debate: el edificio singular previsto junto al Acuario. "Contenido primero que continente. Algo que no parece que Foro haya tenido en cuenta si la propuesta estrella es un hito arquitectónico o edificio singular” para el que el uso ya se pensará después. Una idea al más puro estilo Calatrava que nunca sale bien", remata Suárez Llana.