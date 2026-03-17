El poder sanador de la poesía

La poesía tiene el poder de sanar, de expresar lo que a menudo no podemos decir con palabras. En este sentido, Poex Gijón, un evento que celebra el poder de la palabra y la creación literaria, se convierte en un refugio para quienes buscan en la poesía un espacio de autoexploración y sanación. A través de la poesía, las personas pueden conectar con sus emociones más profundas, expresar sus inquietudes y encontrar consuelo en las palabras.

Como nos recuerda la poeta Berta Piñán, “…la biografía más común puede convertirse en materia poética”. La poesía ofrece un espacio donde cada individuo puede poner en palabras sus emociones, experiencias y vivencias, por más cotidianas que parezcan, y convertirlas en algo universal. En cada verso resuena una historia única que, al ser compartida, toca el alma de quien la escucha o lee, creando un vínculo poderoso. Es esta capacidad de transformar lo personal en colectivo lo que hace que la poesía no solo sea una terapia individual, sino un puente hacia la comunidad.

En un mundo marcado por la rapidez y la productividad, en el que la soledad a menudo se intensifica por la falta de espacios de encuentro, eventos como Poex Gijón son un recordatorio de la importancia de la pausa, la reflexión y el espacio creativo. La poesía tiene la capacidad de devolvernos a un estado de conexión, no solo con nosotros mismos, sino también con los demás. Los versos nos acompañan en los momentos de incertidumbre y nos dan la oportunidad de compartir nuestro mundo interior de una manera que otros puedan entender, permitiéndonos sentirnos menos solos.

Este poder comunitario de la palabra es crucial en tiempos de desconexión emocional. Las palabras no solo son vehículos de expresión, sino de encuentro. Nos permiten sanar, sí, pero también unirnos. A través de la poesía, las biografías personales se entrelazan, creando un sentimiento colectivo que es capaz de trascender las barreras del aislamiento. Cada verso, cada palabra, se convierte en un acto de solidaridad. Al compartir lo que llevamos dentro, descubrimos que no estamos tan solos como pensamos.

La poesía es más que un medio de expresión; es un proceso de sanación y, a su vez, de liberación colectiva. Nos ofrece ese respiro necesario, ese momento de introspección que nos permite cuidar de nuestro bienestar emocional, pero también de nuestra conexión con los demás. Hoy más que nunca, es esencial reconocer la importancia de espacios como Poex Gijón, donde la comunidad se une para compartir, crear y, lo más importante, sanar.