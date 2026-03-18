El Hogar de San José festeja su semana con la presentación de "Tu intención era buena" y diferentes actividades en Gijón

La Fundación Hogar de San José celebrará desde este jueves y hasta el domingo la "Semana del Hogar". Entre las citas más destacadas está la presentación de "Tu intención era buena", que tendrá lugar mañana en el salón de actos del Centro Municipal Integrado de La Arena.

El acto en el CMI de La Arena empezará a las 18.00 horas con la presentación institucional de la II Jornada del Hogar. Después será presentado el audiovisual "Tu intención era buena", dirigido y producido por Diego Díez.

El psicólogo y coordinador del área de Infancia de la Asociación Centro Trama ofrecerá una ponencia sobre intervención y apoyo que dará comienzo a las 18.30 horas. Por último, a las 19.00 horas, habrá un panel de experiencias en el que colaborarán la Fundación de Solidaridad Amaranta, la Asociación Asturiana para la Atención y Cuidado de la Infancia, la Fundación Cespa-Proyecto Hombre, Médicos del Mundo y la Fundación Municipal de Servicios Sociales.

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Para culminar la "Semana del Hogar", las instalaciones del recurso de la calle Mariano Pola acogerán el domingo la fiesta de San José. A las 12.00 horas se realizará una eucaristía en la parroquia de San Esteban del Mar. Antes de pasar a la comida habrá un partido de fútbol y una yincana.