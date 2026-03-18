IU promueve un plan para reordenar la facturación en los más de 8.000 contadores que la EMA tiene dentro de viviendas

Son 8.637 los contadores de consumo de agua que la Empresa Municipal de Aguas (EMA) tiene ubicados dentro de viviendas o locales. El problema está en contabilizar esos consumos. La opción de la visita del personal de Emulsa choca con el problema de que no haya nadie en ese momento que pueda abrirle la puerta. La otra opción es la autolectura pero tiene sus complicaciones técnicas. Una realidad que llevó al portavoz de IU, Javier Suárez Llana, a presentar un ruego en comisión que dio como resultado la aceptación por parte del gobierno de, por un lado, mejorar el trámite de comunicación de la autolectura del contador haciéndolo más sencillo y accesible y, por otro, valorar incluir el cambio de este grupo de contadores en la primera fase del millonario plan de instalación de contadores de telelectura.

En el caso de los contadores en viviendas, critica Suárez Llana que el actual sistema de telelectura supone enviar por correo postal rellenada una tarjeta que el operario de la EMA –empresa que tiene su sede en el paseo del Arbeyal– ha dejado en el buzón cuando visitó la vivienda y no pudo acceder. O hacerlo a través de una comunicación en la web municipal que incluye tener que enviar una imagen en formato PDF a partir de la conversión de un JPG original y rellenar cada vez los mismos datos sobre el contrato y el contador. El año pasado, según datos de la EMA, por esa vía se realizaron 3.949 comunicaciones. Las lecturas del personal de la empresa fueron 17.760. Las lecturas tienen carácter bimensual.

Más de 22.000 facturas sin datos reales

Y si ninguna de las dos opciones se ejecuta, la alternativa de la EMA es facturar en base a consumos previos. Así se emitieron a lo largo del año pasado un total de 22.672 facturas. «Más de la mitad de las facturas vinculadas a contadores ubicados dentro de viviendas o locales se realizaron en base a estimaciones y no a datos reales de consumo, una práctica que puede suponer un perjuicio para la persona usuaria o para la empresa», explicó Suárez Llana al presentar su iniciativa.