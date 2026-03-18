La tensión del mercado del alquiler en Gijón: cincuenta candidatos para un quinto sin ascensor de 90 metros en La Calzada

Cincuenta personas registraron su solicitud para entrar en el sorteo que les permitiera convertirse en el inquilino del primer piso del programa "Gijón confía alquilando": un quinto sin ascensor de cuatro habitaciones en La Calzada con una renta de 520 euros y 50 euros más de gastos de comunidad. Ese es el piso con el que la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa), que preside el concejal popular Guzmán Pendás, ha estrenado su medida estrella para intervenir en el mercado de alquiler. Y, por ahora, el único ofertado en la web del programa.

Sobre esos 50 candidatos se hizo de manera automática un primer filtrado del cumplimiento de los requisitos exigidos que rebajó a 41 la cifra de las personas que, finalmente, entraron en el sorteo. A partir de este momento, la inmobiliaria responsable del inmueble se pondrá en contacto con quien haya queda quedado en los cinco primeros puestos de este concurso para solicitar la documentación necesaria y comprobar el resto de los requisitos.

Al igual que para presentar solicitudes, habrá siete días para presentar esa documentación. A los que seguirán cinco días para validarla y adjudicar el piso. El proceso se remata con un plazo de cinco días para que propietario e inquilino firmen el contrato de alquiler, se envíe la documentación a Emvisa y se activen los seguros.

La colaboración de las inmobiliarias

A los candidatos a inquilino se les exige tener unos ingresos que no estén por debajo de una vez el salario mínimo interprofesional ni por encima de tres veces ese salario y que su tasa de esfuerzo para pagar el alquiler no supere un tercio de sus ingresos totales. Tienen la obligación de empadronarse en la vivienda antes de 3 meses y ningún integrante de la unidad familiar debe ser titular de otra vivienda.

"Gijón confía alquilando" nace con la intención de sacar al mercado esas viviendas que, con algún tipo de miedo o prevención, sus propietarios prefieren tener vacías que alquiladas. El papel de Emvisa como entidad municipal es ganarse la confianza de esos propietarios ofreciéndoles una serie de garantías. Entre ellas, la concesión de un seguro de impagos durante quince meses y de un seguro multirriegos y garantías contra actos vandálicos o de mala fe durante los tres primeros años del contrato.

Otra de las novedades sobre programas anteriores de Emvisa – como el "Xixón alquila" que puso en marcha el anterior gobierno de PSOE e IU, –es la participación activa de las inmobiliarias, cuyos gastos de gestión son asumidos por Emvisa. Ahora mismo hay 23 agencias colaborando en el programa.