El Acuario de Gijón cumple 20 años en su "mejor momento": "Somos un referente europeo en conservación marina y educación ambiental"

El Bioparc Acuario de Gijón cerró el 2025 con 208.348 visitantes, una cifra récord que le sirvió para consolidarse como el espacio de pago más visitado de Asturias. Estos resultados sirven como aliciente para un equipo formado por 50 profesionales que este viernes celebrará con un acto el vigésimo aniversario de la apertura de un equipamiento que se encuentra en su "mejor momento", tal y como subraya su director, Alejandro Beneit. "De cara a los próximos años nos proponemos ser un motor de esta zona, donde tenemos un sitio privilegiado para el nuevo proyecto de ciudad. Nos encantaría tener la oportunidad de crecer en Naval Azul, un complejo en el que estaremos encantados de ayudar", reivindica Beneit.

El trabajo de los profesionales del Acuario de Gijón, que alcanza sus 20 años de actividad, en imágenes. / Ángel González

A diario, numerosas familias acuden al Bioparc Acuario de Gijón para observar los 5.200 ejemplares de 460 especies con los que cuenta el equipamiento en sus 900 metros cuadrados visitables. Aunque los más "aclamados" son los tiburones toro, las tortugas bobas y los ajolotes, el resto de animales también generan sorpresa en aquellos que recorren sus pasillos, contemplando sus peceras.

Para que todo luzca impoluto, los empleados llevan a cabo un trabajo "en equipo" del que Beneit se siente orgulloso. "Una de mis grandes satisfacciones es haberles convencido de que podíamos ser una referencia", señala el director, que pone el foco en que, cuando Bioparc se hizo con el Acuario en 2018, la situación era "complicada". "Había 150.000 visitantes, los trabajadores estaban desmotivados y la instalación abandonada", asegura.

El Acuario de Gijón apostó en 2023 por la creación del Centro de Recuperación de Animales Marinos de Asturias (Crama), dedicado a rehabilitar tortugas y focas para devolverlas a su hábitat natural. Además, en 2025 se integró en la Asociación Europea de Zoos y Acuaris (EAZA) para trabajar en red. "Gracias a estas decisiones tenemos un nivel de investigación, divulgación, educación y conservación muy alto. Eso fue clave, ya que los acuarios hemos dejado de ser un sitio para mostrar animales en peceras y ahora tenemos la misión de ser agentes de cambio de actitudes en lo referente al mar. Si conseguimos eso en los próximos años, habremos conseguido parte de nuestra misión", argumenta Beneit, que incide en que "necesitamos que los políticos tomen decisiones valientes mirando a largo plazo para mejorar el mar, que está en una situación dramática". Una opción, desde su punto de vista, es impulsar un mayor número de zonas protegidas.

Ocho kilos y medio de comida cada día

El equipo de empleados del Acuario está dividido en distintos departamentos. El más numeroso es el de los biólogos, con 17 profesionales que se encargan de preparar los alimentos de los animales, así como de cuidarles en caso de enfermedad. Cada mañana preparan en torno a 8,5 kilos de una dieta que es variada y cuya base son merluzas, gambas y mejillones. Al frente de los servicios de Biología, Veterinaria e Investigación está Susana Acle, quien forma parte del Acuario desde que arrancó su actividad en 2006. "Impresiona decir que han pasado 20 años, pero es bonito ver cómo hemos crecido y saber el potencial que tenemos", apunta Acle. Por su parte, la conservadora Reyes Descalzo destaca que "este es un trabajo muy vocacional y todos estamos muy comprometidos".

Con el objetivo de recordar la trayectoria del Acuario y para fijar la hoja de ruta que se marcan para los próximos años, el equipamiento celebrará este viernes una jornada en la que sumergirán una cápsula del tiempo en el gran oceanario. "La idea que tenemos es que en 2046 hagamos otra celebración abriendo esa cápsula en la que habrá material informativo y algunos mensajes de colaboradores y niños sobre cómo desean que esté el mar dentro de dos décadas. Por nuestra parte, deseamos que el Crama sea más grande y seguir siendo uno de los iconos de Gijón. Por el momento, ya somos un referente europeo en conservación marina y educación ambiental", explican los responsables del equipamiento.

Un trabajo "muy vocacional"

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Del Jueves Santo al Domingo de Resurrección, el Acuario abrirá las puertas de las zonas técnicas -el Crama, los espacios de cultivo y cuarentena y la cocina, entre otros- para que la población de Gijón y el resto de visitantes conozcan cuáles son las claves del funcionamiento de un equipamiento que se quiere seguir superando. Asimismo, del Lunes Santo al Miércoles Santo se desarrollará un campamento para los más pequeños, cuyas sonrisas al visitar al Acuario son "la mejor recompensa" para sus trabajadores.