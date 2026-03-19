La FEA se apea en el Museo del Ferrocarril: Gijón recibe por vez primera a la Feria de la Edición Asturiana

Una "gran masa crítica con base cultural excepcional", así elogió el presidente del Gremio de Editores de Asturias, Daniel Álvarez, a los habitantes de la ciudad que acoge este fin de semana su evento librero anual. Se trata de los gijoneses, ya que Gijón alberga por primera vez, entre los días 20 y 22 de marzo, la cuarta edición de la Feria de la Edición Asturiana (La FEA). El Museo del Ferrocarril de Asturias recibirá a casi una treintena de sellos regionales que se pondrán a disposición del público a través de 28 puestos de venta y 17 actividades para todos los públicos, que engloban presentaciones de libros, encuentros profesionales, talleres y eventos para los más pequeños de la casa. El evento de las letras se baja así del andén en la ciudad marítima tras pasar sus tres primeros años en la ovetense plaza de Trascorrales para acercar el oficio del editor al público general.

La concejala de Cultura, Monserrat López Moro, destacó la importancia de acoger esta cita en un año significativo para la ciudad, pues coincide con el décimo aniversario de la Feria del Libro de Xixón (FELIX), una cita que se ha "consolidado como uno de los eventos culturales más destacables de la ciudad y de la región". La edil incidió en el ecosistema cultural "muy rico" con el que cuenta la ciudad y relacionó la nueva ubicación con la afición a la lectura. "Los viajes y los libros tienen algo, o mucho, en común; ambos nos invitan a viajar y descubrir nuevos mundos", afirmó López Moro durante el acto.

Por su parte, Álvarez subrayó la "buena salud" del sector editorial asturiano y justificó la elección de la nueva sede por la respuesta del público local, al que elogió con la frase que abre esta información. Álvarez explicó que la feria permite a los editores "salir al encuentro del público" y abandonar por unos días el trabajo de oficina para mostrar la riqueza de sus catálogos; cosa que también harán con la red municipal de bibliotecas de Gijón, con la que las firmas compartirán una actividad de "speed dating", con fugaces encuentros de unos tres minutos donde presentarán su labor y sus novedades editoriales.

El responsable del gremio también puso en valor el crecimiento del tejido librero en la ciudad, mencionando que sellos madrileños trasladaron recientemente sus sedes a Gijón, lo cual engrosa hasta las 37 editoriales las que acoge Asturias . En cuanto a la situación del mercado, Álvarez defendió la vigencia del formato físico frente al digital, que suele ser el formato "de preferencia" de los lectoraes frente al libro electrónico, indicó, tras señalar que el hábito de lectura se reforzó tras la pandemia, época tras la que se celebró la primera edición de La FEA, que un año más recupera a la vaca "Cordera," el personaje de Clarín, que en esta ocasión aparece caracterizada en el cartel como maquinista ferroviaria.

Intensa programación de fin de semana

Las jornadas, que tendrá un horario de apertura de 12.00 a 20.00 horas, arrancan este viernes, 20 de marzo, con un puñado de presentaciones de novedades editoriales: "Durkheim marca un gol", de Leonardo H. Pelayo (17.00 horas); "Santo Amaro", d’Arantza Margolles Beran (18.00 horas); "L’imperiu de les llombes", de Vítor Albuerne (19.00 horas), y el recital poético "Paz de puño y letra".

El sábado será un día en el que los más pequeños ganan en protagonismo. A las 12.00 horas se presenta el álbum infantil "Rubén. Alma, leche y amor", de Olaya Rubio Vílchez, ilustrado por la reconocida ilustradora Eva Rami. A esta cita, le seguirá la de "Pop Piquiñín", con "Una escoyeta de les canciones de Petit Pop". "Animamos a los papis y a las mamis que dejen de ver a sus hijos aquí brincando con las canciones de 'Pop Piquiñín' mientras ellos visitan los stands", señaló Álvarez durante la presentación, ya que fue uno de sus puntos destacados.

A las 14.00 horas se producirá la presentación de "La bruja, el herrero y el arco de Lughnasa", de José A. Oliver López, la última entrega de esta trilogía de aventuras de la Bruja y el Herrero con numerosas referencias a Gijón, que no será el único evento con referencias a la ciudad, ya que a las 18.00 horas se arrojará luz sobre sesenta de las ubicaciones más icónocas d ela ciudad gracias a "Rincones de Gijón", con Miguel Watio y Monchi Álvarez. La etnografía tendrá su sitio con "Cultura del azabache en el Camino de Santiago", de Valentín Monte Carreño, Benigno Gómez López e Ignacio Valdés Álvarez (17.00 horas). La programación diaria la remata "Aire en el aire. Poesía 2001–2025", de José Luis García Martín (19.00 horas) y una actividad editorial de Pez de Plata (20.00 horas).

En cuanto al domino, al mediodía se da a conocer "Un casino en plena selva", de Ícaro Obeso, y a las 13.00 horas "Nvmantia IV, Los campamentos de Renieblas", de Adolf Schulten. La gastronomía coge el relevo a la historia a las 14.00 horas con "Asturias en el plato", de Susana García Soto. Tras la sobremesa, a las 17.00 horas los niños y niñas podrán disfrutar del taller gratuito infantil Ilustra tu propio ogro, a partir de la lectura del álbum "Ramón Román Rodrigo", de David Acera, Gloria Sagasti y Borja Sauras. La guinda de La FEA la pondrá la María Pidal García y su encuentro con el público gracias al tomo "Constantino Suárez. L’alma fotográfica al traviés de la vanguardia", a las 19.00 horas.