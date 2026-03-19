El Hogar de San José celebra su jornada con un encuentro de entidades sociales en Gijón
La cita sirvió para presentar el audiovisual "Tu intención era buena"
La Fundación Hogar de San José celebró esta tarde la segunda edición de la "Jornada del Hogar" con un acto que sirvió para presentar el audiovisual "Tu intención era buena". En la cita participaron la directora de la Fundación Hogar de San José, Cristina Avella; la directora general de Infancia y Familias del Principado, Clara Sierra, y la directora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Covadonga Landín.
El acto giró en torno a la presentación del audiovisual "Tu intención era buena", dirigido y producido por Diego Díez". Además, el psicólogo y coordinador del área de Infancia de la Asociación Centro Trama ofreció una ponencia sobre intervención y apoyo.
La cita llegó a su fin con un panel de experiencias en el que colaboraron la Fundación de Solidaridad Amaranta, la Asociación Asturiana para la Atención y Cuidado de la Infancia, la Fundación Cespa-Proyecto Hombre, Médicos del Mundo y la Fundación Municipal de Servicios Sociales.
La "Semana del Hogar" contará con otra jornada repleta de actividad el domingo. A las 12.00 horas tendrá lugar una eucaristía en la parroquia de San Esteban del Mar. Antes de la comida habrá un partido de fútbol y una yincana en las instalaciones del recurso de la calle Mariano Pola.
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