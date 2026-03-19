Naval Azul integrará su carril bici al de Poniente y plantea reordenar el tráfico en la zona oeste de Gijón

El plan especial de Naval Azul, en su fase actual de borrador, ya dibuja una primera propuesta de integración en un barrio de El Natahoyo aún pendiente de regenerar varias zonas residenciales degradadas. Los técnicos señalan que el nuevo vial que dará servicio al parque empresarial, al generar un nuevo eje este-oeste entre las calles Palafox y Travesía del Mar, permitiría, si se desea, reordenar el tráfico en el barrio con nuevas calles de sentido único. La propuesta hace coincidir también parte del itinerario peatonal del ámbito con la calle Atanasio Menéndez, que vertebrará un proyecto residencial hoy sin desarrollar, y propone que los tres accesos al parque –Palafox, Travesía del Mar y el Acuario– estén conectados con un itinerario ciclista que prolongue el que ya existe en Poniente.

La tramitación del plan especial de Naval Azul alcanza ahora su ecuador al someter sus documentos a información pública en el marco del trámite ambiental que supervisa el Principado. Respecto a lo que se contemplaba en la ficha urbanística de 2019, el principal cambio sobre plano es el vial de tráfico, que antes discurría más bien pegado al mar y ahora lo hace bordeando la finca de Naval por el sur, pegado a lo que hoy es la fachada trasera de la Escuela de Revillagigedo. Se conectará al este con la calle Palafox, que se ensanchará, y al oeste con Travesía del Mar, generando de paso un acceso más ordenado al entorno de Indra en el viejo Tallerón.

Para todo este trazado se contempla un itinerario ciclista, que por ahora se dibuja conectado desde Palafox por Mariano Pola –el carril hoy existente en esta última calle se queda a pocos de la otra calle– y suma un desvío hasta el Acuario cruzando la gran pasarela que se quiere construir para saltar la dársena del viejo astillero. Este carril bici, entonces, tendría una forma similar a una “Y” enlazaría con los carriles ya existentes que vienen desde la zona centro y que confluyen en el recientemente remozado itinerario de Fomento.

Rafael Fernández, de “Asturies con bici”, señala que lo idóneo sería completar “toda la franja marítima hasta el Arbeyal”, si bien no parece que la definición tan al detalle del recorrido tenga que abordarse en la tramitación del plan especial como tal. Hacia esa dirección oeste, en cualquier caso, los redactores del documento sí señalan la sugerencia de continuar el carril bici desde Travesía del Mar por la calle Montemayor. Pero se entiende que el itinerario se traza más bien como idea porque sobre plano excede los límites de la finca de Naval.

Un plan "más acorde" a las necesidades de El Natahoyo

Otro detalle que apuntan los técnicos es la integración del parque empresarial con los futuros desarrollos urbanísticos pendientes de tramitarse. Uno de ellos es el que afecta a la calle Atanasio Menéndez, con la solución ya descrita, pero hay otro más al oeste, entre las calles Montemayor y Peña. En esta última, y en su entronque con Travesía del Mar, los técnicos del plan especial de Naval dibujan un círculo a modo de glorieta, se entiende que también como sugerencia –la idea luego no se desarrolla en el documento escrito–, y señalan que el polo de economía azul, con el trazado vial propuesto, generaría un nuevo “eje vertebrador” que separaría la actividad empresarial de las nuevas zonas residenciales.

De hecho, los redactores sugieren incluso que, al prolongarse el nuevo vial hacia la calle Peña, se podrían “llegar a configurar un par de vías de sentido único”, en concreto con la propia calle Peña en sentido oeste y con el eje de la avenida de Galicia y la calle Mariano Pola en dirección este, hacia el centro. Señalan que el cambio ayudaría a “ordenar el tráfico en El Natahoyo de forma más acorde con su carácter de tejido urbano denso”.

Al renunciar a un vial pegado al mar, además, los autores del plan especial consideran que se puede abordar un mejor “planteamiento paisajístico” de las zonas verdes y, también, “dotar de una nueva fachada posterior” a la Escuela de Revillagigedo y la Fundación Hogar San José. El eje ajustado a la calle Atanasio Menéndez, además, permite dar continuidad al plan urbanístico pendiente de desarrollar en esta manzana, pero también sumar una conexión norte-sur a un parque empresarial que dibuja sus principales accesos al este y al oeste. Por último, para esta nueva calle de Naval Azul los técnicos estiman que se aplicarán restricciones de velocidad y que por ello "el nivel de ruidos será poco elevado" para los edificios del entorno.

Una "transformación urbana"

La memoria de este plan especial en fase de borrador señala que el ámbito de Naval "forma parte de un proceso de transformación urbana iniciado en los años 80 con la construcción del puerto deportivo" y explica que la aprobación del plan que reguló en aquellos años el litoral gijonés, con las playas de Poniente y del Arbeyal, dejó el frente marítimo de El Natahoyo como un espacio "marcadamente productivo" que desde entonces ha ido perdiendo sin una alternativa firme para su regeneración.