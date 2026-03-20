El Acuario de Gijón celebra 20 años y fija sus retos para las próximas dos décadas: "No vamos a ser testigos pasivos del declive"

Bajo la atenta mirada de una raya y de los tiburones toro "Currín" y "Elisa", entre decenas de peces, los buzos Jorge Rodríguez y Elías Cerviño sumergieron esta mañana en el oceanario del Bioparc Acuario de Gijón una cápsula del tiempo repleta de recuerdos, material de medios de comunicación y deseos medioambientales para celebrar sus primeros 20 años y fijar los retos de las próximas dos décadas. "Es un contrato de responsabilidad y esperanza. Dentro de veinte años, en 2046, cuando la próxima generación la abran los datos dirán si fuimos capaces de cambiar el rumbo y de volver a llenar el mar de vida", expresó el director del Acuario, Alejandro Beneit, en una cita en la que participó la alcaldesa, Carmen Moriyón, y en la que hubo representantes de todas las formaciones políticas, así como de los cuerpos de seguridad y asociaciones de la ciudad.

Así sumergieron los buzos del Acuario la cápsula del tiempo en el oceanario, en imágenes. / Juan Plaza

El acto para conmemorar los 20 años del Acuario de Gijón dio comienzo en el auditorio del equipamiento, donde intervinieron Beneit y Moriyón. Tras agradecer el apoyo que reciben a diario, el director del Acuario puso el foco en las especies que han desaparecido a causa del mal estado de los mares. Además, nombró a otras que están extintas en la naturaleza pero sí siguen existiendo "gracias a los zoológicos, acuarios, centros científicos y de conservación". "Somos la última línea de defensa. Aportamos conservación", remarcó Beneit, antes de agregar que "también aportamos educación, emoción, ciencia y divulgación".

Para mejorar la situación en las siguientes dos décadas, "un reto que es enorme", Beneit reivindicó que "necesitamos personas e instituciones valientes y comprometidas". "Desde esta institución no vamos a ser testigos pasivos del declive. Vamos a seguir conservando, educando y emocionando de forma implacable. Ese es el compromiso que hoy sellamos bajo el agua", aseveró.

De cara a los próximos años, Beneit aseguró que "estamos valorando muchos proyectos". "Muchos están recuperados con el Centro de Recuperación de Animales Marinos de Asturias (Crama), que hoy en día es la joya de la corona del Acuario. Cada vez conlleva más trabajo y estamos muy ilusionados. Quizá se pueda avanzar en ese sentido", argumentó Beneit, que añadió que "Naval Azul nos puede aportar mucho y nosotros también le podemos aportar mucho a esta zona". "La ciudad avanza, esto ya no es un fondo de sacos, sino que va a ser una zona de paso que va a mejorar la situación del Acuario", zanjó el director del equipamiento gijonés.

Moriyón: "El Acuario tiene un papel fundamental en el horizonte con Naval Azul"

Por su parte, Moriyón definió al Acuario como "una institución que forma, por méritos propios, parte del presente y del futuro de la ciudad". "Ha sabido crecer junto a la ciudad, ha educado y ha inspirado a Gijón con lo más esencial de su identidad, el mar. El valor de algo así es incalculable", apuntó la Regidora, que destacó que la relevancia que tendrá el Acuario en el proyecto de Naval Azul. "La economía azul que abandera este Acuario es innovación, empleo de calidad, sostenibilidad y progreso. Es la forma en la que Gijón se está a comprometiendo a crecer. En ese horizonte, este Bioparc Acuario de Gijón tiene un papel fundamental; no solo como espacio divulgativo, sino como un motor de crecimiento y de acción", desarrolló la Alcaldesa, que subrayó que "el futuro de Gijón se escribe en lugares como este".

Entre los presentes en el auditorio estuvo la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso, quien apostó por la inauguración del Acuario en 2006. "Recuerdo aquello perfectamente. Es una alegría y una gran satisfacción ver cómo ha crecido el Acuario y cómo se ha convertido en un adulto muy importante en la ciudad de Gijón, no solo por el atractivo turístico que tiene, también por la parte de investigación y educación medioambiental", expresó Fernández Felgueroso.

Al término del acto, los asistentes se desplazaron a la zona del oceanario para observar el momento más esperado de la mañana. Los buzos Jorge Rodríguez y Elías Cerviño no tardaron en aparecer con la cápsula del tiempo que, previamente, se habían encargado de sellar Daniel Rodríguez y Luis Vázquez, ambos del equipo de mantenimiento del Acuario. "¡Qué momento tan emotivo!", comentaron algunos de los que pudieron seguir los instantes en los que los buzos depositaron ese cofre de recuerdos entre las rocas del oceanario.