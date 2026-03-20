Defender el barrio, recuperar la mítica revista "El Arbeyal", ensalzar su rica historia... la asociación vecinal de La Calzada busca "consolidar su crecimiento"

"Queremos consolidar el crecimiento que hemos empezado", subrayaba ayer Carlos Arias, hasta hace nada presidente de la asociación vecinal "Alfonso Camín" de La Calzada. Si todo transcurre con normalidad, en una próxima asamblea se ratificará su continuidad. Arias encabezó la única candidatura presentada al proceso y ha formado un equipo de 19 personas para seguir liderando una entidad para la que hay nuevas ideas y un mismo fin: defender las necesidades y reivindicaciones del barrio de la zona oeste. "Estamos muy orgullosos de ser de aquí", ensalzaron sus miembros.

Indicó Carlos Arias que en la directiva propuesta "hay una buena representación" de La Calzada. Hay jóvenes, históricos del barrio... y, en definitiva, gente dispuesta a aportar. "Todo el que quiera echar una mano será bienvenido", sostuvo Arias, que llegó a la presidencia en 2021. El colectivo está al alza. En el último mes y medio se han adherido 50 socios a una asociación cuyo origen data de 1967 y que busca "liderar" en temas como la contaminación, de la cual en La Calzada, para su desgracia, son expertos. En el organigrama, además, habrá comisiones especializadas en distintos ámbitos.

Para sorpresa de nadie, los accesos al Puerto, el tráfico pesado y la polución son algunas de las grandes preocupaciones en el barrio. "Somos los máximos afectados", declaró Carlos Arias. En la entidad también se esmerarán en recopilar las peticiones vecinales del día a día, como mejoras en el mobiliario urbano, alumbrado, etc. En el área de comunicación, la asociación "Alfonso Camín", de cara a 2027 —en el que cumplirá 60 años— impulsará una exposición itinerante para dar a conocer la historia de la entidad. Y también se intentará recuperar la revista "El Arbeyal", cuyo último número salió en 2008. La publicación recogía entrevistas a vecinos, editoriales, reportajes sobre lugares de La Calzada... La opción de crear un podcast, asimismo, está sobre la mesa.

Hay mayoría femenina en la lista que capitanea Carlos Arias. "Debe haber mucha cooperación y hay que patear el barrio para saber sus problemas", aseguró Francisca Narváez, que va como secretaria y quien también desea que la asociación ofrezca más cursos y actividades. Por lo pronto, la intención es que las recuperadas fiestas de San Juan tengan vocación de permanencia. Como la tienen las concentraciones en Cuatro Caminos para cargar contra el constante tránsito de camiones por la avenida Príncipe de Asturias. "Lo del tráfico es tremendo", lamentó Narváez.

"Se dice en redes sociales que solo son los mayores, pero los jóvenes también nos preocupamos", aseveró Ainhoa García-Monteavaro, que llevará la vocalía de la juventud y para la que "es muy bonito ayudar a mejorar el barrio". Vecino de toda la vida de La Calzada, Miguel Ángel Carrera se encargará del área de movilidad y transporte. Casi nada. "Hay que trabajar mucho ahí por los problemas que tenemos con el tráfico pesado o los aparcamientos", proclamó Carrera, que, eso sí, recalcó que el barrio "no va a cejar en el empeño" para lograr avances en La Calzada, que, si nada extraño ocurre, afrontará sus próximos años con Carlos Arias como líder vecinal y un equipo que se dejará la piel por los suyos.

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Triple invitación para una charla sobre los accesos a El Musel

La asociación "Alfonso Camín", por otro lado, ha remitido tres cartas de invitación para participar en una charla informativa sobre los accesos a El Musel que tendrá lugar el 31 de marzo, a las 19.00 horas, en el Ateneo de La Calzada. Sus destinatarios son la Alcaldesa, Carmen Moriyón; el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo; y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí. "Esperamos contar con la presencia de las autoridades invitadas para facilitar un debate constructivo y cercano con los vecinos", apuntan desde la entidad.