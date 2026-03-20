Los operadores logísticos madrileños abogan por mejorar las conexiones ferroviarias del Puerto de Gijón con el centro de España

Los principales operadores logísticos madrileños, agrupados en el Propeller Club de Madrid, abogaron este viernes durante una visita al puerto de Gijón por "seguir dando pasos en la interconexión (ferroviaria) con el centro de España, tanto Madrid como puntos de Castilla y, de alguna manera, también las conexiones marítimas son importantes y el Puerto de Gijón está trabajando muy fuerte en ese sentido", señaló Iñaki Echeverría, presidente del Propeller Club de Madrid.

Echeverría consideró que El Musel "está bien posicionado" para captar mercancías con origen o destino no sólo en Madrid, sino también en Castilla. Lo hizo momentos antes del inicio de la jornada "Gijón y Avilés. Puertas de Asturias al mundo", organizada por el Propeller Club de Madrid, en El Musel. Tras recibir explicaciones sobre el puerto gijonés y visitar sus principales muelles, estos profesionales de la logística se dirigirán al puerto de Avilés. También conocerán la Zalia, apuntó el consejero de movilidad, Alejandro Calvo, quien participó en el encuentro con ellos en Gijón.

Echeverría resaltó que con El Musel "las comunicaciones han mejorado mucho y eso es muy importante para el hinterland", concretando que "a nivel de carreteras está muy bien y en el ferrocarril se está trabajando en implementarlo, fundamental para el tema de contenedores sobre todo", algo esto último crítico debido a las menores emisiones de carbono del ferrocarril y a los menores costes que el transporte por carretera. La UE fija que para 2040 el gálibo ferroviario debe contar con 4 metros de altura en las esquinas y 4,10 en el centro de los túneles (gálibo P400). Sebastián señaló que se plantea hacer para el año 2030, analizando primero los gálibos y después haciendo los proyectos constructivos y después las obras.

Autopistas ferroviarias

Sebastián apuntó que se está avanzando más en otros corredores ferroviarios de España: "hay quien tiene proyectos mucho antes que en otros lugares, en este caso de han medido otros lugares porque hay propuestas empresariales y yo siempre me he quejado de que en el noroeste de España, Asturias y Galicia, no había proyectos porque no se hicieran. El gálibo que pide Europa es P400, pero el Algeciras-Madrid-Zaragoza, como el principal cliente es Inditex, que dicen que necesitan un gálibo P420 porque llevan la ropa colgada" es el que hay que hacer, por encima de los requisitos mínimos que pide Europa, con lo cual "nosotros necesitamos negro sobre blanco que las empresas nos digan cuáles son sus necesidades para medirlo y hacerlo conforme a sus necesidades. Si en Asturias alguien necesita gálibos de 4,20 metros y nosotros antes hacemos las obras para 4 metros, ¿qué hacemos?", explicó.

Asistentes a la jornada escuchando las explicaciones de Nieves Roqueñí sobre El Musel. / Lne

El Comisionado para el Corredor Atlántico apuntó, dicho eso, que "por primera vez la Autoridad Portuaria de Gijón junto a varias empresas ha escrito a Adif para solicitar, negro sobre blanco, que se midan" los gálibos y "vamos a comenzar cuando nos sea posible con las mediciones y comprobaciones para Asturias y Cantabria, en función de las peticiones que recibamos", añadiendo que si no hay ninguna petición de un gálibo superior, se trabajaría con el planteamiento de 4 metros de gálibo, "pero abiertos a estudiar otro tipo de gálibos si alguien nos plantea otro tipo".

En la jornada también participó el Comisionado para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián Ruiz, quien aludió a las mejoras necesarias en la red para que pudiera habilitarse una autopista ferroviaria entre El Musel y Valladolid, lo que fundamentalmente pasa por contar con gálibos suficientemente altos para que circulen trenes que transportan semirremolques. Se trata de una actuación de especial interés para El Musel, que la liga a la posible recuperación de la autopista del mar.

La presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí, apuntó por su parte que es contar con estos profesionales del sector en Gijón "es una oportunidad para mostrar la capacidad que tiene el puerto de El Musel tanto para las conexiones hacia el sur, hacia Madrid y Castilla y León, como las conexiones marítimas con el resto del mundo", una oportunidad que ofrece chances de "traer luego algún tipo de tráfico o algún tipo de negocio al puerto de El Musel, que es a lo que nos dedicamos".

Zalia

Alejandro Calvo puso el acento en que también visitarán Zalia "y los proyectos en los que estamos, hablaremos sobre todo en el ámbito de Gijón en el trabajo que se está desarrollando en el Puerto para mejorar su intermodalidad", recordando la nueva línea regular ferroviaria de contenedores a León y "el inicio que se está haciendo de la auscultación de vía para lograr disponer de una autopista ferroviaria a medio plazo, en primer lugar con León y Valladolid, pero que conecte con el marco nacional y de la red europea", dentro de la estrategia del Principado para convertir a Asturias en polo logístico del Cantábrico, con El Musel "como cabecera, como parte de la red básica europea y con una estrategia logística que, evidentemente, tiene que movilizar todo nuestro suelo industrial y generar nuevas oportunidades".