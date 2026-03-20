El Puerto de Gijón adjudica a KPMG la elaboración del Plan Estratégico de Ebhisa

KPMG España ha sido seleccionada por la Autoridad Portuaria de Gijón para desarrollar el Plan Estratégico de Negocio de Ebhisa, la compañía que explota la terminal de minerales de El Musel, cuyo principal cliente es ArcelorMittal, que importa por la misma la mayor parte de sus materias primas. La descarbonización de la economía, que llevó al cierre o reconversión de las centrales térmicas de carbón que descargaban el mismo por Ebhisa y también va a afectar a Arcelor, motivan este encargo del Puerto, para procurar la viabilidad de la empresa a medio y largo plazo.

La Autoridad Portuaria de Gijón, socio mayoritario de Ebhisa, ya ha adjudicado el contrato a KPMG, tras haber obtenido la mejor puntuación de entre las distintas ofertas presentadas, al haber superado a otros licitadores en su propuesta técnica. La oferta económica de KPMG asciende a 88.500 euros más IVA, con una baja del 10,58% sobre el precio de licitación.

El proyecto tiene como objetivo dotad a Ebhisa de un marco estratégico integral que permita orientar sus prioridades operativas, comerciales y de inversión teniendo en cuenta que Arcelor, principal cliente de la terminal, va a incrementar el uso de chatarra y prerreducidos de hierro (HBI o DRI) como materia prima para la nueva acería eléctrica de Veriña. También se encomienda a KPMG identificar líneas de diversificación viables, mejorar la eficiencia de la compañía, asegurar su sostenibilidad económica, comparativas sectoriales y generar información técnica, económica, financiera y estratégica para presentar a los bancos al negociar financiación externa.

Especialización

El trabajo incluirá un diagnóstico detallado de la actividad de la terminal, el análisis de tendencias sectoriales relevantes, la revisión de su modelo de especialización y la identificación de escenarios de futuro.

A partir de este análisis, la consultora definirá las líneas de actuación estratégicas y las palancas de transformación que permitan asegurar un desarrollo sostenible y competitivo de la compañía.

Descarga de un barco granelero en Ebhisa. / Lne

La adjudicación por parte del Puerto de Gijón se suma a la trayectoria reciente de la firma en el ámbito portuario, donde KPMG en España se ha consolidado como firma de referencia en planificación estratégica del sector, con proyectos de alto impacto como los Planes Estratégicos de las Autoridades Portuarias de Algeciras, Castellón y Las Palmas.