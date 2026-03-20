Los remolcadores del Puerto de Gijón se refuerzan con la llegada del "RG Nora", construido en Armón Navia

El "RG Nora", la última incorporación de Remolques Gijoneses para renovar su flota de servicio en El Musel, llegó ayer noche a El Musel desde Navia, donde este remolcador fue construido por el astillero que allí tiene el grupo Armón.

Con un tiro a punto fijo de 70 toneladas, el "Nora" tiene tanto capacidad para maniobra en puerto, como para remolque en altura. Se da la circunstancia de que será el primero de los remolcadores que prestan servicio en el Puerto de Gijón que lucirá los colores corporativos del Grupo Junquera, el azul y el amarillo (representando a la mar y a Asturias), los mismos que el mercante "Sueve", recientemente incorporado a la flota del Grupo Junquera.

Con una eslora de 29 metros y una manga superior de 11 metros, el "Nora" cuenta con dos propulsores azimutales gemelos y transmisión en Z y con una potencia instalada de 4.000 kilovatios, que se traduce en esas 70 toneladas de tiro a punto fijo. Cuenta con capacidades para extinción de incendios exteriores, doble maquinilla y gancho de remolque y un sistema de conectividad digital propio para monitorización, análisis y optimización de su desempeño.

El "RG Nora" tras salir del astillero de Armón en Navia. / Lne

El "Nora" también está preparado para su conexión al suministro eléctrico del Puerto, cuando lo hubiese. Aunque ya está en El Musel, en "Nora" no entrará inmediatamente en servicio, dado que aún le faltan por realizar algunas pruebas.

Las últimas incorporaciones

La incorporación del "Nora" forma parte de la renovación de la flota de remolcadores que prestan servicio en El Musel, con la incorporación de embarcaciones más potentes en los últimos años, con capacidad de tiro similar. El último cambio se produjo cuando se vendió el "Cubia", pasando a prestar servicio en El Musel el "Cares", que hasta entonces se utilizaba como remolcador de altura. El "Cares" seguirá en esa función durante un tiempo tras la entrada en servicio del "Nora", para facilitar las tareas de mantenimiento de tres remolcadores del Puerto que tendrán que entrar, sucesivamente, a dique seco.