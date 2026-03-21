El plan de Naval Azul contempla elevar parte del terreno para prevenir inundaciones

El plan especial de Naval Azul, ahora en información pública en su fase de borrador por el inicio de su trámite ambiental, contempla una batería de medidas para prevenir o paliar problemas de contaminación e inundaciones. En concreto, y además de los habituales estudios de tráfico y de impacto acústico que suelen acompañar a este tipo de proyectos, los redactores del documento sugieren dos actuaciones: elevar parte del recinto, en el terreno ubicado entre Palafox y la dársena del viejo astillero, para evitar posibles inundaciones y, también, analizar toda la finca por si se considera apropiado impulsar un plan de descontaminación de suelos, si bien esto último se sospecha que no será necesario.

Los redactores del plan aprecian en el antiguo astillero de Naval Gijón una "vulnerabilidad" en el entorno ante riesgos de inundación, deslizamientos o hundimientos del terreno –peligros habituales en zonas próximas al litoral y que se abordan con soluciones de cimentación específicas–, entre otros, y plantea varias soluciones. La más llamativa es la citada propuesta de sobreelevar el terreno entre la dársena y Palafox, que busca evitar posibles problemas en caso de "crecidas extraordinarias" del río Pilón. Su cauce discurre entubado bajo el recinto de Naval, justo por el lateral oeste de la dársena, y de eso motiva, de hecho, que la alternativa de urbanización mejor valorada sea la que evita cualquier tipo de edificación sobre esta canalización, porque construir sobre ella obligaría a modificar el trazado de la tubería o abordar qué cimentaciones podrían no dañarla. Liberar esta zona, de paso, permite "recuperar el muelle como paseo urbano", a juicio de los autores del plan.

Esa elevación del terreno, por lo tanto, sería una medida preventiva pendiente de concretar y que tendrá que coordinarse con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que es la entidad competente para abordar actuaciones específicas de recuperación para este río, sobre todo aguas arriba, y con el objetivo, precisamente, de evitar que el cauce se desborde por acumulación de maleza. Es conocida la intención de la Confederación de tratar de renaturalizar el Pilón en medida de lo posible, pero en el plan especial de Naval se señala que ninguna de esas actuaciones afectarán al recinto del parque.

Sobre el estado del suelo, por su lado, los redactores del plan especial explican que "el área de actuación no se encuentra entre los emplazamientos para los que se han incoado expedientes de declaración de suelos contaminados" de acuerdo a la resolución que emitió en su día el Principado en 2014. Al tratarse de un recinto industrial, sin embargo, se considera necesario "analizar los usos anteriores" del recinto de Naval para que, "si se concluyera la posibilidad" de que en el terreno pueda haber elementos contaminantes, se vincule el proyecto de urbanización del parque empresarial a un estudio específico de descontaminación.

El plan especial de este futuro polo de la economía azul recoge, también, la puesta en marcha de un estudio geotécnico, previo al inicio de las obras de urbanización como tal, para analizar el subsuelo de todo el recinto en busca de cuáles serían "las soluciones técnicas más adecuadas" para evitar cualquier tipo de deslizamiento o inestabilidad de los inmuebles.