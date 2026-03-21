Susto en Gijón: varios coches implicados en un accidente y un motorista herido
Tuvieron que acudir la Policía Local, los bomberos y las ambulancias
Importante despliegue en la avenida Príncipe de Asturias, en La Calzada, por un accidente múltiple que se ha producido a media mañana. Hasta el lugar de los hechos se han tenido que desplazar patrullas de la Policía Local, ambulancias y los bomberos.
Según explican fuentes municipales, se trató de una colisión múltiple en la que se vieron afectados varios vehículos. El choque se produjo por alcance.
La peor parte se la llevó un motorista, que resultó lesionado en una pierna. Según las primeras informaciones, las heridas eran leves.
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