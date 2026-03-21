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Susto en Gijón: varios coches implicados en un accidente y un motorista herido

Tuvieron que acudir la Policía Local, los bomberos y las ambulancias

La avenida Príncipe de Asturias, en una imagen de archivo

La avenida Príncipe de Asturias, en una imagen de archivo / Juan Plaza

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Importante despliegue en la avenida Príncipe de Asturias, en La Calzada, por un accidente múltiple que se ha producido a media mañana. Hasta el lugar de los hechos se han tenido que desplazar patrullas de la Policía Local, ambulancias y los bomberos.

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Según explican fuentes municipales, se trató de una colisión múltiple en la que se vieron afectados varios vehículos. El choque se produjo por alcance.

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La peor parte se la llevó un motorista, que resultó lesionado en una pierna. Según las primeras informaciones, las heridas eran leves.

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