"Asoleyar" encara su recta final: la comunidad energética de Santa Bárbara empezará a producir luz "en dos meses"

La comunidad de autoabastecimiento energético «Asoleyar» celebró este domingo su asamblea anual con una certeza: el proyecto pionero del poblado de Santa Bárbara entrará en funcionamiento en «menos de dos meses», manifestó el presidente del colectivo, Ángel Pérez. Tras años de trámites, la asociación ratificó además el compromiso por el cual la Fundación Municipal de Servicios Sociales gestionará un 1,5 por ciento de la energía producida para combatir la pobreza energética; cuota que se suma al 13 por ciento que el Ayuntamiento tenía reservado para sus propios usos y que, ahora, podría caber la posibilidad de que se amplíe el radio de suministro de los dos a los cinco kilómetros de distancia del poblado gracias a un nuevo decreto estatal.

Pese a que los 160 paneles solares ya lucen en los tejados del centro cívico y el centro de mayores, la conexión real a la red depende de los últimos trámites burocráticos. Según explicó el presidente de la asociación, Ángel Pérez, la compañía distribuidora E-Redes ya ha dado el visto bueno al acceso, pero el proyecto aún debe solventar algunos "flecos" administrativos con la Consejería de Industria.

Asimismo, la asociación trabaja a contrarreloj para cerrar antes del 31 de marzo toda la documentación justificativa ante el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Con la instalación ya ejecutada y pagada desde diciembre, este último paso documental es imprescindible para asegurar la subvención pública que ha hecho viable el proyecto.

La asamblea de este domingo también sirvió para formalizar el peso institucional del consistorio en el proyecto. El Ayuntamiento de Gijón no es solo un colaborador, sino que forma parte de la Junta Directiva de Asoleyar. En la reunión de hoy participó por delegación el concejal de Infraestructuras, Gilberto Villoria, aunque el puesto oficial de vocal en la asociación lo ocupa desde ahora la alcaldesa, Carmen Moriyón.

Acumulación de energía y ahorro

Más allá de los paneles, "Asoleyar" cuenta con un sistema de capacidad de acumulación (baterías) que permitirá aprovechar la energía incluso cuando no haya radiación solar. Los socios dispondrán además de un software de gestión en tiempo real para monitorizar la producción y decidir cuándo es más rentable realizar sus consumos domésticos.

Desde la directiva se destaca que el contexto energético actual de 2026, marcado por la inestabilidad de precios, hace que el proyecto sea más rentable de lo previsto. Si en 2025 se calculaba un ahorro del 25% en la factura, el encarecimiento del kilovatio en el mercado tradicional acelerará la amortización de la planta, beneficiando a los 49 socios y al Ayuntamiento en un momento crítico para las economías familiares.