De Conan el Bárbaro a las letras asturianas: La FEA exhibe músculo de la edición regional en su año más "precioso"

La Feria de la Edición Asturiana (La FEA) cerró este domingo sus puertas en el Muséu del Ferrocarril de Gijón tras tres jornadas intensas, celebradas del 20 al 22 de marzo, marcadas por un éxito de público y ventas, tal como concluyen los profesionales asistentes. Daniel Álvarez, presidente de la Asociación de Editores de Asturias que organiza el evento por cuarto año, mostró su satisfacción por una ubicación que definió como “preciosa” y por las “muy buenas sensaciones” generales. Según Álvarez, el certamen gozó de una “gran afluencia de público” gracias a la funcionalidad y buena ubicación, junto al paseo de Poniente, además del acompañamiento del buen tiempo. En total, 28 editoriales asturianas participaron en el certamen, desplegando una oferta literaria de enorme riqueza y variedad que va desde lo infantil, a lo histórico, pasando por la ciencia ficción y sin olvidar las letras regionales.

La ilustradora y editora gijonesa Eva Rami, maestra de profesión y presidenta Asociación de Profesionales de la Ilustración (APIAST), fue una de las protagonistas del evento. Con un catálogo centrado en cuentos infantiles de fondo didáctico y emocional, además de una presentación en la programación, Rami aprovechó la feria para defender la importancia de la imagen en la narrativa.

“En un cuento infantil es tan importante el texto como la ilustración; a través de ella también transmitimos parte de la intención del cuento, no es solamente un adorno”, explicó, ya que en este tipo de publicaciones son "igual de autores" tanto el escritor como el dibujante. Entre sus obras más buscadas destacaron el abecedario "Asturies de la A a la Z" y, curiosamente, "El tren de las emociones", un éxito de ventas impulsado por el entorno ferroviario y que justo una familia compraba en el momento de su conversación con este periódico. Para Rami, este contacto directo con el público a pie de puesto es vital: “Ver que vienen niños que se acuerdan de que he estado en su cole explicándoles un cuento es muy bonito”.

Desde la editorial Duermevela, Rebeca Cardeñoso presentó una propuesta centrada en la literatura fantástica que huye de los cánones clásicos. Este proyecto familiar gijonés, ya que lo gestiona junto a su hermana, busca “traer historias de otras realidades y otras culturas, con personajes femeninos que se salgan de la fantasía clásica”. Durante el fin de semana, su gran reclamo fue "Esta Magical Girl se retira", una historia de una autora coreana con reminiscencias de míticas series como "Sailor Moon". Cardeñoso valoró positivamente el perfil de los asistentes. “Viene bastante gente joven y hay lectores que siempre tienen un punto de curiosidad”.

Rodolfo Martínez, al frente de Sportula, trajo a la feria su especialización en ciencia ficción, fantasía y, de forma destacada, el ensayo sobre género fantástico. Martínez, que además de editor es autor y traductor, subrayó su compromiso con la fidelidad de los textos: “Quise acudir a los textos originales y retraducirlos porque muchas traducciones previas estaban adulteradas en origen”, explicó respecto a sus trabajos sobre la obra de Robert E. Howard, autor de las historia de Conan el Bárbaro que, incluso, le han reportado se galardonado por la fundación del escritor en 2025. Sobre el cambio de sede a Gijón está contento, ya que “me está yendo mejor que en Oviedo", destacando la afluencia de gente en sábado y también en domingo, que acudió también a La FEA para disfrutar las charlas y talleres que acogió.

Finalmente, Aníbal González, de la editorial Cuatrogotes, puso el foco en la producción en lengua asturiana y el futuro de sus letras. Con obras como la antología poética "Surdiverso" o la revista "Formientu", que festejó la semana pasada su 20.º aniversario en el seno del POEX, González destacó la necesidad de mantener el sector joven: “Para publicar en Formientu hay que tener menos de 35 años, así aseguramos que hay un relevo generacional siempre”. González también observó cómo el entorno del museo favoreció la captación de nuevos lectores: “Hay visitantes que vienen a ver los trenes y oye, que se quedan un poco investigando lo que hay de literatura y se sorprenden”, afirmó el editor sobre una edición que marchó a toda máquina.