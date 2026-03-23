Una Asturias que sostiene

Hay momentos en los que una tierra respira distinto, como si intuyera que algo puede evolucionar. Asturias se encuentra en uno de esos instantes. El anteproyecto de Ley de Mecenazgo del Principado no es solo un marco normativo: es una oportunidad para seguir avanzando en la colaboración entre administraciones públicas, entidades sociales, empresas y ciudadanía. Una invitación a mirar de forma compartida cómo fortalecer lo que ya existe y abrir nuevas vías de cooperación.

Porque, más allá de señalar necesidades, también es importante visibilizar lo que sucede cuando los recursos se activan. Poner en valor los procesos que generan cambio: personas que encuentran apoyo, que recuperan la confianza, itinerarios que, paso a paso, sostienen la dignidad. En ámbitos como el sinhogarismo o la migración, esto resulta esencial: incorporar relato y humanidad a una realidad que a menudo se expresa en cifras.

Las empresas, por su parte, avanzan hacia formas de implicación más conectadas con el territorio y con propósito. No se trata solo de contribuir, sino de participar en proyectos que generen impacto y sentido. En este contexto, resulta clave seguir construyendo puentes entre el lenguaje social y el empresarial, manteniendo la esencia de ambos. Asturias cuenta con un valor diferencial: la cercanía, el arraigo, la fuerza de lo comunitario. Hacer visible ese impacto local, desde la acción hasta el resultado, permite comprender mejor el alcance de cada iniciativa.

Este escenario también invita a reforzar una mirada en la que las entidades sociales son reconocidas como agentes clave en el desarrollo colectivo. Espacios de colaboración, innovación y aprendizaje compartido, donde se ensayan respuestas y se construyen soluciones junto a otros actores. Iniciativas que conectan lo social y lo económico desde una perspectiva complementaria, poniendo siempre a las personas en el centro.

El reto, en este camino, pasa por seguir tejiendo una narrativa conjunta del tercer sector asturiano, en diálogo constante con las instituciones públicas. Nombrar lo que ya sucede: una red que contribuye a la cohesión social, que acompaña, que cuida y que refuerza lo común. Expresiones como “Asturias que cuida” o “Asturias que sostiene” reflejan una realidad compartida y un compromiso colectivo.

En este contexto, la transparencia, la medición y la rendición de cuentas, impulsadas también desde la propia administración, son herramientas fundamentales para generar confianza y fortalecer el impacto. Y, junto a los datos, sigue siendo necesario el relato: historias que permitan comprender que detrás de cada cifra hay trayectorias de vida que avanzan.

Quizá, en el fondo, esta propuesta no se limite a incentivos o instrumentos concretos, sino que abre la puerta a profundizar en una idea compartida: el mecenazgo entendido como corresponsabilidad. Una forma de participación activa en el cuidado y desarrollo de la sociedad.

Asturias siempre ha sabido sostenerse desde lo cercano, desde el compromiso silencioso de muchas personas e instituciones. Tal vez este sea un buen momento para seguir haciéndolo visible, de manera conjunta, reconociendo que el futuro se construye entre todas y todos.