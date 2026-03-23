El convenio para la primera fase del plan de vías, aún pendiente del aval del Principado

El Principado celebró ayer su Consejo de Gobierno en Pola de Lena y aprobó nuevas protecciones de bienes patrimoniales y ayudas a personas con ELA, pero el visto al bueno al convenio para derribar el viaducto de Carlos Marx no figuró tampoco esta semana en el orden del día. Señalaban ayer desde el Ayuntamiento cierta preocupación por un trámite que a nivel municipal pasó el filtro de la Junta de Gobierno el pasado día 10. Desde el Principado aseguraron estas últimas semanas estar revisando informes para poder aprobar el documento.

Con este nuevo convenio se podrá impulsar la que será la primera fase de obras del plan de vías, centrada principalmente en el derribo del citado viaducto y la urbanización de un nuevo vial en superficie. El documento ya aprobado por el Ayuntamiento confirma una hoja de ruta que ya había adelantado Transportes el año pasado: la reordenación viaria sumará una nueva glorieta entre Carlos Marx y Sanz Crespo y reformulará el entorno del llamado “hipódromo” de José Manuel Palacio. El acuerdo vincula al Ayuntamiento, el Principado y Adif a una inversión de 54,3 millones de euros. De ellos, 10,1 corresponden al Consistorio, que ya ha comunicado que lo repartirá en cuatro anualidades, hasta 2029.

Lo costoso de la actuación responde en parte a que se vinculan ya a esta fase labores complejas en el subsuelo. En concreto, se sustituirán dos colectores de gran diámetro que discurren bajo las inmediaciones de la actual estación provisional por un único colector de gran sección bajo Carlos Marx. Se quieren construir ya también rampas para el futuro aparcamiento del entorno y adecuar la losa que cubre el tanque de tormentas en José Manuel Palacio para que puedan pasar vehículos por encima. También instalar un pozo de cruce subterráneo para blindar las conexiones con el metrotrén, una actuación que si se dejase para más adelante obligaría a levantar de nuevo el vial en superficie proyectado.

Tras aprobar el convenio el pasado día 10, el Ayuntamiento notificó el trámite a sus socios. El Principado y Adif deben validar el mismo documento en sus órganos de gobierno y, después, se tendrá que rubricar el acuerdo desde Gijón al Norte. Superados esos filtros, Adif estará en condiciones de licitar el contrato de obras. El año pasado, la entidad ministerial se había comprometido a lanzar esa licitación en el primer trimestre de este año, un plazo que a estas alturas del mes parece ya a todas luces imposible. El principal retraso en la tramitación se debió a un proceso de revisión ante el Ministerio de Hacienda.