La FEA recibe el respaldo de más de 3.000 personas en su estreno en Gijón

La Feria de la Edición Asturiana (La FEA) cerró este domingo su cuarta edición con un balance de éxito tras su traslado pionero a Gijón. Entre los días 20 y 22 de marzo, el Museo del Ferrocarril de Asturias se convirtió en el epicentro de las letras regionales, atrayendo a más de 3.000 visitantes y alcanzando una cifra estimada de 1.500 ejemplares vendidos por los editores del Principado que tuvieron a bien de asistir.

Daniel Álvarez, presidente de la Asociación de Editores de Asturias y al frente de Hoja de Lata, se mostró "muy satisfecho" con los resultados de una cita que buscaba abrir el sector a nuevos horizontes con la participación de 28 sellos editoriales que consiguieron que el publico "descubra las maravillas" que pasan por las manos de las firmas asturianas, ya sea en forma de tomos de autores propios, traducciones u otras modalidades de publicación.

El evento, que celebró sus tres primeras ediciones en la plaza de Trascorrales (Oviedo), experimentó en esta ocasión un cambio de rumbo al mudarse a la ciudad costera. La ubicación, situada al lado de la playa de Poniente, fue "clave" para cumplir uno de los grandes objetivos de la organización que es captar, además de a los más afanados lectores, a un público generalista.

Según explica Daniel Álvarez, la intención era llegar a un perfil "poco habitual" que no frecuenta las librerías tradicionales; lo conisguieron, permitiendo así que el paseante del entorno del arenal y del puerto deportivo cayese seducido bajo los cantos de sirena en forma de banderas que anunciaban el evento de las letras en la antigua Estación del Norte, donde pudieron encontrar gran variedad de géneros literarios a su disposición.

Durante las tres jornadas de celebración, el Museo del Ferrocarril registró una afluencia constante de público que participó activamente tanto en las presentaciones de libros como en los diversos talleres infantiles programados, explico Álvarez, que da por acertada la decisión de la mudanza de este año en base a la respuesta ciudadana recibida.

En cuanto a la organización, el presidente del gremio destacó la "tremenda profesionalidad" de la plantilla del Museo del Ferrocarril y quiso agradecer las facilidades prestadas por la Fundación Municipal de Cultura de Gijón. Con estos datos en la mano, la FEA se consolida como el gran escaparate del sector del libro en el Principado, demostrando su capacidad de adaptación y su potencial para atraer a miles de lectores fuera de sus circuitos habituales.

En cuanto al año que viene, estaría por ver cual es el rumbo que toma La FEA, ya que se desconoce todavía si habrá continuidad en la villa marítima o si, por el contrario, mudará su actividad de nuevo a otra localidad asturiana.