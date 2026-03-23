Nuevo episodio de contaminación en la zona oeste: industria y camiones bajo vigilancia
El Ayuntamiento mantiene activo el protocolo en su nivel preventivo
Los malos datos registrados en las estaciones de control de calidad de la zona oeste –y más en concreto en El Lauredal que ahora mismo mantiene la situación de desfavorable tanto en partículas PM10 como PM2,5–han llevado al Ayuntamiento a activar el protocolo por episodios de contaminación del aire en la zona oeste en su nivel 0, o nivel preventivo.
Entre las medidas que impone este nivel de activación, y además de las de carácter informativo a la población y a los agentes sanitarios, se incluye dar aviso a las empresas del ámbito para que reduzcan emisiones, regar carreteras y vigilar la circulación de vehículos pesados que transporten graneles sólidos pulverulentos en la zona de activación del protocolo, a fin de comprobar su limpieza y la disposición de sistemas de entoldado y cajas herméticas. También toca extremar las precauciones en los procesos industriales y queda prohibida la quema de restos vegetales.
Desde la Coordinadora Ecoloxista se denunció la tardanza municipal en tomar esa medida tras, explicaron "seis días con valores disparados de contaminación" en la red de control de la zona oeste. Ahora mismo la situación en la unidad fija de la avenida de la Argentina es razonablemente buena. Igual que en la móvil instalada esta temporada en Tremañes.
- Gijón prepara un plan para acabar con los locales comerciales vacíos: un registro abierto a arrendatarios y ayudas a quien quiera ocuparlos
- Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo
- Las Casas Baratas del barrio gijonés de El Coto cumplen 100 años desde su planificación: 'Es un orgullo vivir aquí
- Puertas reventadas con arietes, agentes con pasamontañas y sobresalto vecinal: así cayeron en Gijón y Oviedo los autores del ajuste de cuentas de Llanera
- Declaran improcedente el despido de uno de los trabajadores investigados por robo de chatarra en Arcelor en Gijón
- Esta es la fecha en la que el inquilino del chalé del Rick's será desalojado tras rechazarse su petición de tiempo para realojar a sus gallinas, patos y perros
- Gijón impulsa unos talleres de ganchillo para tejer un arrecife de corales del Cantábrico: estas son las claves del proyecto 'Tramares
- Una empresa de Gijón renovará los aseos del transporte público de Valencia