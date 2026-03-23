Nuevo episodio de contaminación en la zona oeste: industria y camiones bajo vigilancia

Los malos datos registrados en las estaciones de control de calidad de la zona oeste –y más en concreto en El Lauredal que ahora mismo mantiene la situación de desfavorable tanto en partículas PM10 como PM2,5–han llevado al Ayuntamiento a activar el protocolo por episodios de contaminación del aire en la zona oeste en su nivel 0, o nivel preventivo.

Entre las medidas que impone este nivel de activación, y además de las de carácter informativo a la población y a los agentes sanitarios, se incluye dar aviso a las empresas del ámbito para que reduzcan emisiones, regar carreteras y vigilar la circulación de vehículos pesados que transporten graneles sólidos pulverulentos en la zona de activación del protocolo, a fin de comprobar su limpieza y la disposición de sistemas de entoldado y cajas herméticas. También toca extremar las precauciones en los procesos industriales y queda prohibida la quema de restos vegetales.

Desde la Coordinadora Ecoloxista se denunció la tardanza municipal en tomar esa medida tras, explicaron "seis días con valores disparados de contaminación" en la red de control de la zona oeste. Ahora mismo la situación en la unidad fija de la avenida de la Argentina es razonablemente buena. Igual que en la móvil instalada esta temporada en Tremañes.