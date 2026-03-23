El Puerto de Gijón licita en 650.000 euros la renovación de su señalización vial

La Autoridad Portuaria de Gijón ha licitado en 650.000 euros, IVA incluido, la renovación y mejora de la señalización viaria en el puerto de El Musel.

Se actuará sobre 5 viales principales y 18 ramales secundarios, que suman en conjunto 21 kilómetros de vías interiores en el Puerto.

El objetivo de la contratación, explican desde la Autoridad Portuaria de Gijón, es asegurar el adecuado estado de todos los elementos que conforman la señalización vial del Puerto de Gijón. "Con este fin, se procederá a la mejora de la señalización horizontal, con el pintado y el repintado, en caso de que ya existan, de marcas viales. Igualmente, se abordará la mejora de la señalización vertical y balizamiento, reponiendo todos aquellos elementos -señales normativas, informativas, carteles y cualquier otro elemento de protección y señalización- que presenten deficiencias", indican.

Seis meses

Los licitadores tendrán hasta el 9 de abril para presentar sus ofertas y el plazo que tendrá la empresa adjudicataria para ejecutar los trabajos será de 6 meses. Unos trabajos que también incluyen la señalización de 11 aparcamientos y de seis intersecciones.

Una señal en la ampliación de El Musel. / JUAN PLAZA

Con esta actuación el Puerto también espera mejorar la seguridad del tráfico terrestre, tanto de vehículos pesados como del parque móvil de las empresas que operan en El Musel y que transita por sus viales.