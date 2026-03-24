La Calzada vuelve a la calle en su lucha contra los camiones: hora, día y sitio de la protesta

La cita vuelve a ser en Cuatro Caminos y el mensaje vuelve a ser "No + camiones. Stop Contaminación". A las seis y media de este 25 de marzo tendrá lugar una nueva concentración organizada desde la asociación vecinal "Alfonso Camín" de La Calzada dentro de la lucha en las calles para conseguir eliminar el paso del tráfico pesado por la avenida Príncipe de Asturias tras el fallido proyecto del vial de Jove soterrado.

Tras la concentración habrá una marcha por parte de esa avenida para continuar por las calles Chile, Camino del Cortijo, avenida de José Manuel Palacio, Paraguay y Toledo. "Somos vecinos peleando por un barrio libre de transporte pesado y peligroso. Es el momento de que defiendas tu derecho al bienestar y a la salud", se reivindica desde la asociación que lidera Carlos Arias. La protesta cuenta con el apoyo de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV). "Mostramos todo nuestro apoyo a esta movilización, respaldando la reivindicación de las vecinas y vecinos de La Calzada por un entorno más habitable, con menos contaminación y mayor seguridad", se indica desde la FAV.

El problema de la contaminación está en el centro de las preocupaciones de los vecinos de la zona oeste. Los malos datos registrados estos días en las estaciones de control de la calidad del aire ubicadas en El Lauredal y La Calzada llevaron al Ayuntamiento a activar el protocolo especial para episodios de contaminación.

La asociación vecinal de La Calzada mantiene la presión en la calle al tiempo que espera respuesta del ministro Óscar Puente a la carta que le enviaron el pasado 12 de marzo. Una misiva donde "desde el respeto" pero también "desde el hartazgo tras décadas de espera" le solicitaban que recibiese " a una delegación de nuestra asociación vecinal con el fin de exponerle de primera mano el problema, para que pueda conocer directamente a los vecinos afectados y cómo es su día a día viviendo al lado de donde pasan miles de camiones. Creemos que es una reparación moral que se nos debe después de treinta años de espera".

Desde la asociación también se han cursado invitaciones a la Alcaldesa, Carmen Moriyón, al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo; y a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, para que participen en una charla informativa sobre los accesos a El Musel, a desarrollar el próximo día 31 a las 19:00 h oras en el salón de actos del Ateneo de La Calzada.