El Oceanográfico celebra su 25 aniversario mirando a Naval Azul: "El centro se va quedando pequeño"

Un acto institucional para poner en valor "25 años de sólida trayectoria de compromiso científico con la excelencia" y una jornada en la que mirar a Naval Azul. Así se podría condensar la celebración del cuarto de siglo de historia del Centro Oceanográfico de Gijón, una institución asentada en El Arbeyal que juega un papel muy relevante a la hora de obtener conocimiento de los mares y de rescatar los datos que ofrecen para estudios tan relevantes como los efectos del cambio climático. Y, además, un centro que, tal y como expresó su actual director, Rafael González Quirós, a lo largo de la mañana, comienza a "quedarse pequeño" y empieza a mirar a ese gran polo de la economía azul que echará raíces en el viejo astillero. El director del Oceanográfico planteó la posibilidad de "tener unas instalaciones complementarias" en Naval. Algo que, si bien reconoció que era complejo por la inversión necesaria, al menos se vio con buenos ojos por parte de los responsables del Instituto Español de Oceanografía, la red a la que pertenece la institución gijonesa.

González Quirós atendió a los medios de comunicación antes del inicio del acto institucional. Fue en ese momento cuando comentó la posibilidad de que el Oceanográfico tenga sitio en Naval Azul, un planteamiento que ya avanzara hace algunas semanas en LA NUEVA ESPAÑA. "Participamos en un Think Tank de Economía Azul del Ayuntamiento y ahí aportamos nuestro conocimiento", dijo. "Para nosotros, el instalar un parque tecnológico de economía azul abre oportunidades de colaboración", añadió. "El centro se va quedando pequeño y vendría bien tener unas instalaciones complementarias en el parque, pero eso requiere inversión y dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas las necesidades son enormes. No es fácil que haya financiación para todo, pero está claro que es una oportunidad y habría, al menos, que intentarlo", valoró.

Este guante fue recogido por Rosa Figueroa, directora del Instituto Español de Oceanografía. Cuestionada por la posible expansión del centro en Naval Azul, la responsable dejó la puerta abierta. "Creemos que todos los oceanográficos hay que expandirlos en la medida de las necesidades del CSIC", contó. "Hay que hacer una apuesta importante por el centro de Gijón porque ha demostrado capacidad de crecimiento y resiliencia al servicio de la sociedad", añadió.

González Quirós fue el primero en tomar la palabra ya en el acto institucional propiamente dicho. Un acto en el que no faltó numerosa representación de la sociedad civil gijonesa. Estuvieron, por ejemplo, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí; el comandante naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat; el secretario general de la Cámara de Comercio, Álvaro Alonso; la concejala de Hacienda, la forista María Mitre, o el concejal de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, entre representantes de centros educativos y otras personalidades. Además de González Quirós, también tomó la palabra la propia Figueroa, así como Carlos Closa, vicepresidente de Organización del CSIC; el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, o la delegada del Gobierno, Adriana Lastra.

Quirós puso en valor mucho del trabajo realizado en este cuarto de siglo. Habló de las muchas investigaciones que se han llevado a cabo en el Oceanográfico y destacó el papel de sus antecesores, Javier Cristobo o Luis Valdés. Destacó los estudios que se realizan para conocer el efecto del cambio climático en los mares, la microbiota o cómo funciona la bomba biológica, que trata de analizar el plancton como mecanismo de retirada de carbono hacia los fondos oceánicos. Por su parte, Carlos Closa también aplaudió el trabajo realizado durante todo este tiempo por parte del Oceanográfico. "Tenéis un compromiso con la excelencia haciendo ciencia", afirmó. "Hacéis un trabajo multidisciplinar, que es algo que también nos hace fuertes. Cubrís diferentes áreas de conocimiento y eso genera sinergias", abundó.

Mientras, el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, señaló "el compromiso con el conocimiento y con el servicio público desde Asturias hacia el resto de España y del mundo". "Sois un referente nacional", concretó el consejero del Principado, que también se felicitó por la reciente Ley de Ciencia y destacó el papel que tienen los mares como "motor económico, recurso turístico y espacio estratégico para la investigación". Para cerrar, la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, señaló que el Oceanográfico ha construido "una trayectoria sólida, reconocida y útil. Convertís conocimiento en utilidad y ciencia en servicio público", zanjó.