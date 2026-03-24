El Puerto de Gijón seleccionará hasta 15 empresas para agilizar sus licitaciones de obras de mantenimiento y mejora

La Autoridad Portuaria de Gijón ha abierto un proceso para seleccionar un máximo de 15 empresas constructoras, que serán las que podrán concurrir a las licitaciones de las obras de mantenimiento en los espacios portuarios durante dos años, prorrogables por otros dos.

Se trata del acuerdo marco de ejecución de obras de mejora en las infraestructuras y edificaciones de la zona de servicio del Puerto de Gijón (El Musel, Aboño, la zona de interacción puerto-ciudad desde El Arbeyal hasta la punta Lequerica en el Puerto Deportivo; ocho faros asturianos y señalizaciones marítimas), en el que se fijan las normas de referencia de los contratos de obras en edificios e infraestructuras. Este acuerdo marco permitirá acometer de manera más rápida que hasta ahora, la ejecución de obras de menor importe en la zona de servicio del Puerto que permiten conservar las infraestructuras y edificios en un estado adecuado.

El acuerdo marco tendrá una vigencia de dos años, prorrogables por otros dos, con un valor estimado de 1,2 millones euros más IVA en total, a razón de 600.000 euros cada bienio, si bien se aclara que esas cifras no representan un tope de la contratación, sino que podrán superarse en función de las necesidades de actuación. Así mismo, el Puerto tampoco está obligado a una inversión mínima anual con este acuerdo marco. Por otro lado, podrá haber obras de este tipo que por sus condiciones específicas se liciten al margen de este acuerdo marco.

La cuantía económica reseñada en el mismo tan sólo es una estimación económica orientativa para los licitadores, que ha sido efectuada con base en las inversiones en ese tipo de mantenimiento efectuada durante los últimos años, al estado de conservación de los bienes y elementos incluidos en el acuerdo marco y al inventario de incidencias y reparaciones, además de la actualización de precios.

Vista de parte de la ampliación de El Musel, con el faro de torres a la derecha de la imagen. / PABLO SOLARES

Entre los criterios para la selección de las empresas que podrán participar en las licitaciones se incluyen varios para garantizar la solvencia técnica y profesional, incluyendo que en los tres últimos años hayan realizado trabajos similares a los que se van a licitar superando los 210.000 euros de ejecución al menos en uno de esos tres años.

También se establecen criterios de solvencia económica financiera, en concreto que el volumen anual de negocios en uno de esos tres años al menos haya sido de un millón de euros en el ámbito del contrato.

Los contratos que se regirán por este acuerdo marco incluirán tanto licitaciones en las que solo se pondere el precio para su adjudicación, como aquellas en las que se puntúen tanto criterios económicos como técnicos. Las empresas que aspiren a ser seleccionadas tienen hasta el próximo 13 de abril para presentarse a este proceso selectivo del acuerdo marco.

Entre otras obras se incluirán las de ejecución de aglomerados y pavimentos; urbanización y acondicionamiento de muelles y explanadas; demoliciones, explanaciones, remoción, limpieza y retirada de construcciones existentes; desarrollo de redes de servicios; construcción de estructuras de hormigón armado o metálicas; acondicionamiento de edificios e infraestructuras existentes; cierres, portones y vallados y obras menores derivadas de inspecciones de mantenimiento. También se incluyen obras de edificación, en concreto, estructuras de hormigón armado o metálicas, edificación modular, trabajos de albañilería, acometidas, cubiertas, acabados y reordenación interior, entre otras.

Puerto Deportivo

Por otro lado, la Autoridad Portuaria de Gijón continúa avanzando en los trabajos de acondicionamiento y mejora de los paseos del Puerto Deportivo de Gijón, una actuación iniciada este año y orientada a renovar la imagen de este espacio tan representativo y a reforzar su conservación frente a las condiciones ambientales propias del entorno marítimo.

En las últimas semanas, se ha producido un impulso significativo en la ejecución de los trabajos, especialmente en las labores de pintado de barandillas y estructuras, donde ya se han completado amplios tramos del dique curvo y del entorno de Poniente, con acabados homogéneos y de alta durabilidad. Asimismo, se han finalizado actuaciones en marquesinas y elementos de mobiliario, apreciándose ya de forma clara la mejora visual del paseo y su integración en el entorno urbano.

El grado de avance de la obra es ya notable y se ajusta a la planificación prevista, con varias unidades completamente finalizadas y otras en fase avanzada de ejecución. En conjunto, los trabajos están contribuyendo a ofrecer una imagen renovada, más cuidada y atractiva del Puerto Deportivo, reforzando el valor de este espacio como uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad.

Las actuaciones incluyen el tratamiento y pintado de barandillas, farolas, marquesinas y mobiliario urbano, así como la reposición puntual de elementos deteriorados, lo que está permitiendo recuperar de forma progresiva la calidad estética y funcional del conjunto.