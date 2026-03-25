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Opinión

Paco G. Redondo

Paco G. Redondo

Arrancando

Se dan los primeros pasos para reorganizar el entorno de la estación “provisional” de Sanz Crespo en Gijón, inaugurada en 2011 lleva 15 años en funcionamiento y veremos los que quedan. El gobierno de España ha autorizado a Adif licitar la operación de Carlos Marx, con un coste de 54,3 millones, para derribar el viaducto, construir un nuevo colector subterráneo, una glorieta para el tráfico, reorganizar los aparcamientos y adecentar el entorno. Esto último es necesario, pues el uso y la imagen que se da de Gijón para propios y visitantes al llegar en tren a la ciudad es de una urbe descuidada e incómoda, a pesar de su carácter abierto y atractivos turísticos. Enlaza con las mejoras previstas en el trazado de vías en Villabona, pero falta acometer la curva de Veriña.

Respecto a los aparcamientos, es de esperar que mejore su escasez en la zona, tanto de carácter estructural respecto a la Comisaría de policía, edificio de usos múltiples administrativos, Acuario o próximo Gijón Azul, ya en cuanto de ocio y eventos, sean usos hosteleros, la playa de Poniente en verano, conciertos y similares. La función del Ayuntamiento no es boicotear a los conductores, sino organizar la ciudad en beneficio de todos. Disponer en el futuro de la estación intermodal para trenes y autobuses, equipamientos y servicios terciarios, amplia zona verde y también viviendas en esta zona y otras de la ciudad en tan extensos espacios, es una oportunidad para sacar a Gijón de su letargo urbanístico e impulsarlo.

El problema es que las obras con burocracia compleja van muy despacio, como sufrimos con el presunto “Metrotrén” subterráneo, que no tiene estación en la plaza de Europa y ya hablan de llevarlo hasta Cabueñes: ¿Con qué presupuestos? Los proyectos agilizan trámites cuando se acercan las elecciones, y para hacerse fotos de colocación de primeras piedras, pero lo importante es que se desarrollen las obras principales: ¿Cuáles son los plazos para la estación intermodal? Bien está el avance en el primer plato, aun con retraso, si bien lo sustancial es el plato principal: la estación, la zona verde y las viviendas. Última nota: ¿Cómo es posible tanta descoordinación (o contrariar) para plantar unas decenas de árboles?

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