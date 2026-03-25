Arrancando

Se dan los primeros pasos para reorganizar el entorno de la estación “provisional” de Sanz Crespo en Gijón, inaugurada en 2011 lleva 15 años en funcionamiento y veremos los que quedan. El gobierno de España ha autorizado a Adif licitar la operación de Carlos Marx, con un coste de 54,3 millones, para derribar el viaducto, construir un nuevo colector subterráneo, una glorieta para el tráfico, reorganizar los aparcamientos y adecentar el entorno. Esto último es necesario, pues el uso y la imagen que se da de Gijón para propios y visitantes al llegar en tren a la ciudad es de una urbe descuidada e incómoda, a pesar de su carácter abierto y atractivos turísticos. Enlaza con las mejoras previstas en el trazado de vías en Villabona, pero falta acometer la curva de Veriña.

Respecto a los aparcamientos, es de esperar que mejore su escasez en la zona, tanto de carácter estructural respecto a la Comisaría de policía, edificio de usos múltiples administrativos, Acuario o próximo Gijón Azul, ya en cuanto de ocio y eventos, sean usos hosteleros, la playa de Poniente en verano, conciertos y similares. La función del Ayuntamiento no es boicotear a los conductores, sino organizar la ciudad en beneficio de todos. Disponer en el futuro de la estación intermodal para trenes y autobuses, equipamientos y servicios terciarios, amplia zona verde y también viviendas en esta zona y otras de la ciudad en tan extensos espacios, es una oportunidad para sacar a Gijón de su letargo urbanístico e impulsarlo.

El problema es que las obras con burocracia compleja van muy despacio, como sufrimos con el presunto “Metrotrén” subterráneo, que no tiene estación en la plaza de Europa y ya hablan de llevarlo hasta Cabueñes: ¿Con qué presupuestos? Los proyectos agilizan trámites cuando se acercan las elecciones, y para hacerse fotos de colocación de primeras piedras, pero lo importante es que se desarrollen las obras principales: ¿Cuáles son los plazos para la estación intermodal? Bien está el avance en el primer plato, aun con retraso, si bien lo sustancial es el plato principal: la estación, la zona verde y las viviendas. Última nota: ¿Cómo es posible tanta descoordinación (o contrariar) para plantar unas decenas de árboles?