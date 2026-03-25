El barrio gijonés de La Calzada, al pie del cañón contra el tráfico pesado en una nueva protesta: "No nos rendiremos"

Otro miércoles de protesta y reivindicación en La Calzada. Alrededor de 150 personas se echaron a la calle para protagonizar una nueva concentración de lucha contra el tránsito de camiones por el barrio y, por ende, para reclamar una alternativa en los accesos al Puerto. "Que estemos aguantando con esta movilización tantos meses habla de la implicación de los vecinos", subrayó Carlos Arias, líder vecinal "de facto" de La Calzada pese a que aún hay que ratificar su continuidad como presidente de la asociación "Alfonso Camín".

Cuatro Caminos volvió a ser el punto de quedada. El color naranja, ya indisociable a estas reivindicaciones vecinales, tiñó carteles y paraguas. Sonaron los silbatos y numerosos cánticos, como de costumbre. "¡No más camiones, más soluciones!" o "Moriyón, Barbón, solución" fueron algunos de ellos. Otro fue "¡Puente, la carta está pendiente!", en alusión a la misiva remitida por los vecinos al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. "Sigue sin contestarnos y tiene la obligación moral de mostrar sensibilidad", lamentó Carlos Arias.

Los vecinos realizaron un recorrido por varias calles hasta finalizar el encuentro, de vuelta, en la avenida Príncipe de Asturias. Allí, Mari Cruz Cartón, auxiliar de farmacia, leyó un manifiesto. "Vamos a seguir viniendo las veces que haga falta hasta que se nos escuche; no nos rendiremos porque está en juego nuestra salud y bienestar", aseveró Cartón, que cargó contra las "promesas vacías y excusas" y resaltó que las instituciones "tienen una deuda moral" con La Calzada. "No somos ciudadanos de segunda, queremos un barrio sin camiones, sin contaminación y con garantías reales de seguridad y salud", ahondó la vecina.

Noticias relacionadas

Dos confirmaciones para la charla informativa

También aludió Carlos Arias a la charla informativa sobre los accesos a El Musel que tendrá lugar en el Ateneo de La Calzada el 31 de marzo. La asociación "Alfonso Camín" había enviado tres cartas de invitación a la Alcaldesa, Carmen Moriyón; al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo; y a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí. Los dos últimos, comentó Arias, ya han confirmado su asistencia. "En el Ayuntamiento nos dijeron que la Alcaldesa tiene un viaje pero que intentará cambiarlo para venir; si no, habrá un representante del Ayuntamiento", afirmó Carlos Arias, que destacó la importancia de la cita para conocer de primera mano "cómo están las cosas".