Del zasca de Moriyón a Óscar Puente al aval del Gobierno para derribar Carlos Marx: Gijón reordena su trama urbana con las primeras obras de la intermodal

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene desde ayer la autorización del Consejo de Ministros para suscribir, a través de Adif, el convenio que da soporte a la primera fase de las obras de la estación intermodal de Moreda dentro del veterano plan de vías de Gijón. La previsión es que Adif, que financia el 63% de la obra y asume de manera directa su licitación, pase el filtro de su consejo de administración este mismo jueves. "Iniciamos el proyecto con la urbanización de la zona del viaducto de Carlos Marx con una inversión total de 54 millones", festejaba el ministro Óscar Puente al dar cuenta en sus redes sociales del acuerdo del Consejo de Ministros.

Una celebración a la que no tardó en ponerle reparos la Alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón, que aprovechó el mensaje del Ministro en la red X para mandarle el siguiente recado: "Gijón desbloquea su esperada integración ferroviaria con una primera fase que permitirá derribar el viaducto de Carlos Marx y que acerca una estación intermodal por la que la ciudad lleva esperando más de dos décadas. Es, indudablemente, una excelente noticia y un ejemplo de que la colaboración leal entre instituciones da sus frutos. Nos quedan los accesos al Puerto, Ministro. Los vecinos del oeste de Gijón lo necesitan".

Una referencia directa al otro proyecto por el que lleva otras tantas décadas esperando Gijón: el diseño de unos accesos al puerto de El Musel que eliminen el paso de camiones por el corazón de La Calzada. Esta misma tarde hay convocada una nueva manifestación vecinal, a las seis y media, en Cuatro Caminos. Al tiempo que desde la asociación vecinal "Alfonso Camín" se espera respuesta a la misiva que le enviaron al Ministro pidiéndole que les reciban.

El visto bueno al convenio por parte del gobierno de España era fundamental. Pero no es la única aprobación que se necesita ya que son tres los socios implicados en esta operativa. Y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Gijón ya se la dio el pasado día 10 en Junta de Gobierno solo queda el sí formal del gobierno del Principado de Asturias.

De réplicas y contrarréplicas desde los tres gobiernos

Desde la consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, liderada por el socialista Alejandro Calvo se estimaba ayer que el documento recibirá esa aprobación en el Consejo de Gobierno del próximo lunes. Una fecha que se notificaba después de que el gobierno municipal de Gijón hiciera pública su preocupación y descontento con la demora del trámite por parte del Principado.

Se abría así otra "batalla" política entre un forista y un socialista. Esta vez con inicio en una rueda de prensa en la Casa Consistorial y respuesta en redes sociales. "Es una de las actuaciones más importantes que esta ciudad tiene en el horizonte y nos urge poder licitar. No sería deseable que se produzcan más retrasos y si no está firmado por todos no se puede avanzar", indicaba el edil forista Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo y hombre fuerte del gobierno de Carmen Moriyón. Además de portavoz de la Junta de Gobierno.

Recreación de la zona tras el futuro derribo de Carlos Marx. / LNE

La respuesta se la daba de manera directa el consejero Alejandro Calvo en sus redes: "El gobierno de Asturias ha realizado el trabajo técnico en Gijón al Norte y liderado el consenso para este convenio. Y lo aprobará cuando le corresponde, sin provocar ningún retraso en la ejecución de los trabajos. Avancemos de una vez y dejemos de enredar". Principado y Ayuntamiento aportarán 10,1 millones cada uno para una obra que, con suerte, podrá comenzar antes de que acabe este 2026 y tiene 33 meses de duración. Mientras, se siguen redactando los proyectos que dan forma a la estación intermodal.

"Iniciamos el proyecto con la urbanización de la zona del viaducto de Carlos Marx" Óscar Puente — Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible

Broncas al margen, la decisión del Consejo de Ministro consolida que se pueda dar ese primer paso en firme en una obra que es, por un lado, la antesala a la construcción de la estación en Moreda y, por otro, la pieza que resuelve la conexión de la línea de cercanías de ancho convencional con el túnel del metrotrén. Además de reordenar toda una trama urbana que conecta los barrios de Moreda, El Natahoyo, Laviada y el Polígono. Una vez ejecutadas las obras, Adif se las entregará al Ayuntamiento que la incorporará al patrimonio de la ciudad.

Nuevas glorietas, nuevos viales y un gran colector

Y es que esos 54,3 millones dan para mucho más que para derribar un puente. Así, la primera fase de las obras de la estación intermodal de Moreda comprende la eliminación del viaducto de la calle Carlos Marx, así como del paso inferior existente bajo la estructura, y su sustitución por un nuevo vial en superficie entre la avenida de José Manuel Palacio Álvarez con la glorieta de intersección de la calle Carlos Marx con la avenida de Portugal.

Habrá otra nueva glorieta en la intersección entre las calles Carlos Marx y Sanz Crespo, a la altura de la actual estación ferroviaria, que a futuro dará continuidad a la calle Sanz Crespo. Y se reordenará la denominada glorieta-hipódromo de la avenida José Manuel Palacio Álvarez dando continuidad a todas las calles laterales que confluyen en ella.

"Gijón se acerca a una estación intermodal por la que la ciudad lleva esperando más de dos décadas" Carmen Moriyón — Alcaldesa de Gijón

Todo este nuevo viario urbano permitirá mejorar el acceso a la actual estación ferroviaria de Sanz Crespo, que cumple 15 años en unos días sin haberse quitado la etiqueta de provisional.

Tampoco es baladí el trabajo bajo tierra con un nuevo colector de gran sección que sustituirá a los dos colectores que discurren por las inmediaciones de la actual estación. La estructura de ese nuevo colector discurrirá bajo la traza de la calle de Carlos Marx, incluyendo el tramo entre pantallas que permite el cruce entre el túnel de conexión con el metrotrén y el colector.

Asimismo, se ejecutarán las rampas de acceso, desde la calle Carlos Marx, al futuro aparcamiento de la estación intermodal, y la adecuación para el paso de vehículos de la losa de cubrimiento del tanque de tormentas ubicado en la avenida de José Manuel Palacio Álvarez. Sin olvidarse de obras de drenaje, servicios urbanos y la instalación de mobiliario urbano.

"El Principado lideró el consenso de este convenio, avancemos de una vez y dejemos de enredar" Alejandro Calvo — Consejero de Movilidad y Medio Ambiente

También se construirá en esta fase el pozo de cruce del colector principal, que servirá como parte de la conexión del túnel del metrotrén. Este elemento será asumido en la fase 2 de la operativa da la estación como parte integrante del nuevo túnel ferroviario del metrotrén. Este pozo y las rampas del aparcamiento son las únicas piezas que Adif no entregará al Ayuntamiento de Gijón una vez finalizadas las obras.

A la espera del gran convenio que sustituya al de 2019

El desarrollo de este primer paquete de trabajos vinculado a la estación intermodal de Moreda se enmarca en el protocolo suscrito por el Ministerio de Transportes, el Principado, el Ayuntamiento, Adif y la sociedad Gijón al Norte en 2022 para impulsar la integración del ferrocarril en la ciudad. Ojo, protocolo que no convenio como los firmados en 2002 y 2019 cuando la estación iba a ir en la plaza del Humedal y ante el Museo del Ferrocarril, respectivamente. El protocolo no conlleva compromisos económicos ni jurídicos de las partes.

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En este sentido, el convenio que ahora se rubrica solo hace referencia a esta primera fase de obras. Aún está pendiente ese gran convenio que sustituya al de 2019 y donde se fije el cronograma de actuación de todas las obras del plan de vías en cuanto al entorno de la estación y los compromisos de pago de los socios de Gijón al Norte. Eso sí, el proyecto ferroviario se mira desde esa parte de la ciudad. Si la mirada se va algo más al Este aún está pendiente el diseño del proyecto que lleve el túnel del metrotrén, y por tanto el servicio ferroviario, hasta Cabueñes. Obras todas ellas que tienen años de estudios y trabajos por delante lo que demorará aún bastante tiempo que Gijón pueda ver una estación intermodal abierta y un metrotrén activo.