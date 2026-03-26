Gijón desactiva el protocolo de contaminación: la calidad del aire mejora en la zona oeste
Las estaciones arrojaron datos positivos esta mañana, aunque no descartan que vuelvan a subir en los próximos días
Después de tres días con el protocolo por episodios de contaminación del aire en la zona oeste activado en su nivel 0, o de prevención, el Ayuntamiento ha confirmado su descenso tras los buenos datos obtenidos en las últimas horas en cuanto a los parámetros contaminantes de partículas PM10 y PM2,5.
A las 10.00 horas, se desactivaba el nivel elevado por las cifras obtenidas en las estaciones de la zona oeste de la ciudad. La climatología ha jugado un papel importante en este descenso, aunque puede jugar en contra si se confirman las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología a una estabilidad climatológica y ausencia de lluvias.
El nivel de activación 0 implica el deber de informar a la población y agentes sanitarios sobre esta situación, la prohibición de quema de restos vegetales y ar el aviso a las empresas de la zona para reducir emisiones, regar carreteras, vigilar la circulación de vehículos pesados que transporten graneles sólidos pulverulentos y extremar las precauciones en los procesos industriales y queda prohibida la quema de restos vegetales.
Como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, no se descarta que en los próximos días la concentración de partículas contaminantes vuelva a estar en valores similares y se tenga que activar el protocolo de nuevo. Al medio día, la única referencia de Gijón que se mantenía con la calidad del aire regular era la de la avenida Argentina, en pleno barrio de La Calzada.
Los ciudadanos pueden consultar estos datos en directo a través de la App Municipal Gijón o accediendo a través de su página web.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado un motorista con 100 euros por bajarse de la moto echar gasolina, con un precio encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Se hunde el asfalto de un parque de Oviedo y se lleva por delante una barredora
- Una lluvia sorpresa de fuegos artificiales abre el día del Centenario del Real Oviedo: así fue el acto de Fondo Norte en 25 puntos de la ciudad
- Belén Esteban rompe su silencio y confirma su ruptura: 'Ahora solo estoy centrada en mí
- Hacienda confirma el adiós a la declaración de la Renta de los pensionistas: los que ya no pagan y los prejubilados que pueden acceder a la pensión total sin que se apliquen coeficientes reductores
- Isa P deja a todos mudos al hablar de cómo conoció al padre de Kiko Rivera y lo que le decía: 'Me pongo nerviosa solo de contarlo, pelos de punta
- Sibo no alcanza los objetivos para renovar con el Oviedo y quedará libre: este puede ser su nuevo destino
- El calvario de un hostelero de Oviedo para encontrar personal: 'Ni se presentan a las entrevistas