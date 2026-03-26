Llegó delgada, con hipotermia y un "pronóstico incierto"... pero responde bien al tratamiento y le encanta el bocarte: una tortuga lora se recupera en el Acuario de Gijón

Llegó extremadamente delgada, con una musculatura debilitada, escasa de fuerzas y con una neumonía. Se trata de una tortuga lora que se recupera desde inicios de febrero en el Centro de Recuperación de Animales Marinos de Asturias (CRAMA), con sede en el Bioparc Acuario de Gijón. La rescató el personal del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) en el Puerto de El Musel. "La tortuga llegó muy débil, con hipotermia y un pronóstico incierto, pero está mostrando avances en su recuperación", afirma Susana Acle, directora de Biología, Veterinaria e Investigación del Acuario.

Al principio, el equipo veterinario no conocía la especie exacta, pero la forma redondeada de su caparazón y el característico pico hicieron sospechar que era una tortuga lora. Posteriores pruebas genéticas confirmaron la especie. Esta es originaria del Atlántico occidental, especialmente de las costas de Estados Unidos y México, y conocida por su pequeño tamaño en comparación con otras tortugas marinas, si bien puede alcanzar los 45 kg en edad adulta. Se caracteriza también por sus migraciones largas y sus visitas a playas específicas para desovar.

“Nuestro equipo trabaja para estabilizar su salud, reforzar su musculatura y prepararla para que pueda regresar a su hábitat natural en el océano Atlántico", señala Susana Acle sobre la tortuga. En ese sentido, la experta apunta que la llegada del animal "pone de manifiesto la vulnerabilidad de la especie y la importancia de mantener una vigilancia constante y una intervención rápida cuando se localizan ejemplares en peligro". "Se trata además de una especie poco habitual en nuestras costas, de la que existen muy pocos registros en toda la península; en nuestro caso, su supervivencia se ve comprometida por la aparición en aguas con temperaturas tan bajas", agrega Acle.

El CRAMA ha brindado cuidados veterinarios intensivos y un entorno controlado para favorecer la recuperación de la tortuga lora. El equipo trabaja tanto en su rehabilitación física como en la monitorización constante de su estado de salud, asegurando que, cuando llegue el momento, pueda regresar al mar en condiciones óptimas.

Se le han realizado analíticas sanguíneas completas, radiografías y ecografías para seguir su evolución, y los resultados indican que responde bien a los tratamientos, que incluyen antibióticos inyectables para combatir infecciones, nebulización con antifúngico —un tratamiento en forma de vapor para eliminar hongos en las vías respiratorias—, fluidoterapia —administración de suero para hidratar y recuperar fuerzas— y analgesia —medicación para aliviar el dolor—.

El animal, sometido a una ecografía. / LNE

Cuando arribó, la tortuga estaba tan debilitada que fue necesario alimentarla mediante sonda y monitorizar su peristaltismo intestinal, es decir, el movimiento de su intestino, ya que apenas se movía. Su dieta actual incluye merluza, capelán y bocarte, chipirón y gambas, complementada con medusas y cangrejos como enriquecimiento ambiental para estimular la ingesta. Además, se le han proporcionado distintos complejos vitamínicos para reforzar su nutrición y recuperación general.

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Desde el Acuario resaltan además que el caso de esta tortuga servirá como herramienta educativa. El CRAMA aprovechará la historia de su recuperación para concienciar a los visitantes sobre la importancia de la conservación de las tortugas marinas y la protección de sus hábitats naturales frente a amenazas como la contaminación, la pesca accidental y el cambio climático.