Técnicos y políticos ven en la estación la "gran oportunidad" de transformar Gijón

Este 2026 no será un año de obras pero sí un año decisivo para el desarrollo de la ansiada estación intermodal de Gijón tras más de dos largas décadas de debates y cambios de ubicación. Una estación en Moreda que, como ayer defendieron todos los ponentes en la jornada organizada en Madrid por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos es una "oportunidad única" para la transformación urbana, la reordenación de la movilidad y el desarrollo económico de Gijón. Y por extensión, del área central asturiana.

Vista de la estación intermodal. / Adif

La casualidad hizo que el protagonismo de Gijón dentro del ciclo que el colegio profesional ha dedicado a las estaciones de ferrocarril como motores de regeneración urbana del siglo XXI haya coincidido con los primeros movimientos para la firma del convenio que avala una inversión de 54,3 millones en la primera fase de obras de la estación, la que tiene que ver con la demolición del viaducto de Carlos Marx . Pero la fase 2, la de la estación propiamente dicha, también avanza.

Fue el director de proyectos de Infraestructuras de Adif, Juan Carlos Monge, quien dio respuesta a las inquietudes sobre el horizonte temporal de esos dos proyectos. En el caso de la fase 1 tras el acto protocolario de rúbrica del convenio –que hoy será autorizado por Adif y el lunes por el Principado después de que lo hicieran ya el Ayuntamiento y el Consejo de Ministros–tocará que los pliegos de la licitación, ya preparados, pasen por otro consejo de administración de Adif. "Algo que podrá hacerse el primer o segundo mes tras la firma del convenio. La complejidad de la licitación hace que la adjudicación tarde entre seis u ocho meses", explicó. Al tiempo, se está realizando la segunda supervisión del borrador que sobre la fase 2 del proyecto se entregó a Adif el pasado agosto. La idea es tenerlo aprobado este año y una vez tramitado y aprobado otro convenio –el de carácter general que sustituya al firmado en 2019 con la estación aún frente al Museo del Ferrocarril– poder licitar las obras.

Un momento del debate. / LNE

Monge –que arrancó su intervención recordando que "a veces lo mejor es lo enemigo de lo bueno y si seguimos pensando en lo que podríamos haber hecho, nunca haremos nada"– fue uno de los ponentes en un encuentro donde también tuvieron voz Fermín Vázquez, director de b720 Arquitectos, y Gregorio López, director técnico de transportes de Esteyco, las dos empresas que están haciendo el proyecto de la intermodal de Moreda.

La representación política la encabezaron el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador y el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo. También participaron el exconsejero de Fomento, Juan José Tielve y la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo.

"Repensamos el plan para generar un gran corredor verde y bajar la huella de los pisos" Jesús Martínez Salvador — Concejal de Urbanismo de Gijón

Martínez Salvador fue el primero en hablar de la oportunidad que se le abrió a Gijón al liberar de las vías 170.000 metros cuadrados "en una zona privilegiada" y dando la posibilidad de coser la ciudad y unir barrios. El edil de Urbanismo recordó el Plan Junquera de 2008 pero más la decisión tomada en 2024 de "repensarlo para generar un gran corredor verde desde el centro al Oeste, que será la segunda masa verde de la ciudad solo por detrás de Los Pericones".

La propuesta actual no elimina la construcción en el ámbito, como pide parte de la ciudad y de la Corporación, pero "para nosotros es muy satisfactoria y mejora notablemente lo que había. Ya sea con una edificabilidad del 100% o del 70% (las dos alternativas barajadas) la huella es la misma ya que cambiarían las alturas pero no el espacio que ocupen". Al 70% serían bloques de entre 5 y 11 alturas y al 100 de entre 6 y 20. El global de las viviendas ronda las 1.200. El nuevo plan incrementa un 75% el suelo de zonas verdes y baja un 38% el de viviendas.

"Lo que hoy queremos para Gijón es lo que queremos para Asturias en movilidad" Alejandro Calvo — Consejero de Movilidad y Medio Ambiente del Principado

Sea cual sea la decisión final será necesario modificar el Plan Especial y el Plan General de Ordenación. No hay problema. Los casi tres años de duración de la primera fase de las obras de la intermodal son tiempo suficiente para poder realizar esos ajustes sin retrasar ni la estación ni la actuación en el Solarón.

A la necesidad de construir vivienda en ese ámbito hizo referencia la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios. Para María Calvo la transcendencia de construir en la zona del plan de vías no se limita a conseguir el dinero para pagar parte de la operación con las plusvalías. "Sería un error minusvalorar la importancia de hacer vivienda allí porque estamos hablando de la capacidad que tiene vender una parcela y construir para generar un ciclo económico completo. Yo me niego a ver la vivienda como un mal necesario para sufragar una infraestructura. Al contrario, es uno de los atractivos de esta operación", explicó Calvo para quien la vivienda es un elemento clave para atraer a la ciudad actividades económicas y talento.

"Me niego a ver la vivienda como un mal necesario para sufragar una infraestructura" María Calvo — Presidenta de FADE

Para generar una ciudad dinámica. "El empresariado asturiano está preparado para afrontar este reto. Ha llegado el momento de hacerlo y de hacerlo con la máxima agilidad posible", remató la empresaria.

"Ya estamos con la segunda supervisión del proyecto de estación para aprobarlo este año" Juan Carlos Monge — Director de proyectos de infraestructuras de Adif

Reivindicó, por su parte, el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, tanto "el poder transformador que tienen las infraestructuras" como el trabajo técnico y político compartido por las instituciones para desbloquear el proyecto de la estación de Gijón. Pero, sobre todo, reivindicó el cambio en materia de movilidad que se ha propiciado en Asturias y la defensa de la intermodalidad. El Principado es el responsable de la estación de autobuses que se incluye dentro de la intermodal de Moreda.

"Gijón tiene un gran protagonismo en ese proceso de transformación y esto que hoy queremos para Gijón es lo que queremos para Asturias", remató el consejero recordando que la estación cierra una brecha física en la ciudad, crea un nuevo espacio público digno, genera una nueva centralidad y cambia la dinámica de los movimientos dentro de la ciudad y hacia afuera.

"Esta es una estación, pero también es un parque, aquí no se trata de taparlo todo" Fermín Vázquez — Director de B720 Arquitectos

El socialista Alejandro Calvo tuvo su más y sus menos en el debate final con el popular Juan José Tielve. Quien fuera consejero de Fomento del Principado criticó la falta de un liderazgo político que defienda el ferrocarril en Asturias y desde Asturias.

"Tenemos una red de 700 kilómetros pero los asturianos no usamos el tren. Asturias debe asumir el ferrocarril y hacerlo con liderazgo y valentía" explicó. En cuanto al plan de vías, Tielve centró su interés en la estación que el metrotrén incluye en la plaza de Europa. "Esa va a ser la verdadera estación de ferrocarril de Gijón, la de Moreda quedará para el largo recorrido", determinó.

"La traza permitirá dejar el corredor de vías actual en uso el mayor tiempo posible" Gregorio López — Director Técnico de Transportes de Esteyco

Si para Tielve el problema era la falta de liderazgo político, para Calvo las cosas "no se hacen con voluntad política, se hacen con millones de euros". Y por eso en algunas ocasiones los debates que dilatan la toma de decisiones son la excusa para no comprometer el dinero que se necesita para ejecutarlas.

El atractivo de ver salir trenes

Desde una visión más técnica, el arquitecto Fermín Vázquez defendió la capacidad de la estación para naturalizar la ciudad "ya que es una estación pero también un parque" y puso en valor la decisión de no haber hecho una estructura totalmente soterrada o cubierta en su integridad. "No se trata de taparlo todo, de meter las cosas debajo de la alfombra. Tener una ventilación y una iluminación natural no es por ahorrar, es algo de sentido común y ver llegar y salir trenes tiene su atractivo", concretó. También destacó el uso de la madera en la cubierta y ese espacio público que genera tanto la estación como la plaza central que le da acceso.

La mirada Zítrica. / Mortiner

En la propuesta ferroviaria centró su exposición Gregorio López, de Esteyco, defendiendo la "promoción de la intermodalidad" y una propuesta de separación de los andenes de ancho métrico y ancho ibérico para rentabilizar el espacio. Sobre el estudio informativo de 2022 se ha propuesta "una mejora geológica sustituyendo el túnel entre pantallas por un túnel en mina y se ha optado porque la nueva traza se pegue lo más posible a la avenida de José Manuel Palacio para dejar en uso el corredor de vías actual el mayor tiempo posible". Otro dato. El diseño de la estación no incluye la actuación del parque pero "se deja una solución preparada flexible para cualquier paisajismo".

El acto lo cerraron la directora general de viajeros y desarrollo de negocio de Adif, Elena González, y el director gerente de la Empresa Municipal de Aguas y decano de la marcación de Asturias del Colegio de Ingenierios y Caminos, Vidal Gago. González fijó el proyecto de Gijón como "un faro que va a guiar el desarrollo de otros proyectos de integración del ferrocarril en España. Porque las estaciones no solo son un lugar de paso". Y Gago jugó con las palabras para recordar que tras tantos años de espera por este proyecto los gijoneses necesitan para creer "algo que se pueda medir, pesar o contar" pero también con las imágenes. En concreto con la viñeta de la Mirada Zítrica publicada en LA NUEVA ESPAÑA de Gijón donde se ironiza con los "miles de días contados" que le quedan aún de servicio a la estación provisional de Sanz Crespo.