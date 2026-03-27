"Me agarró por los pelos y me tiró al suelo mientras su perro atacaba al mío", dice la mujer herida en El Lauredal

"Caminaba con mis dos perros atados y con mi hijo por el parque del Lauredal. Íbamos por el camino asfaltado cuando, de repente, un pastor malinois apareció suelto y atacó a uno de mis perros, atrapándolo por la cabeza y zarandeándolo. Mi perro es un bichón maltés de tres kilos. Tiré de la correa con la intención de levantarlo para que el malinois (mucho más grande) no lo matara, posicionándome delante de mi hijo para protegerlo y apartando al perro atacante con la pierna. En ese momento, llegó por detrás una mujer que me agarró fuertemente del pelo, tirándome al suelo y arrastrándome". La mujer que ayer resultó herida en el parque de El Lauredal, relataba hoy con estas palabras su versión de lo acontecido.

La mujer tuvo que ser trasladada en ambulancia el pasado jueves, a raíz de las lesiones que sufrió, hasta el Hospital de Cabueñes y señala que hoy viernes acudió a interponer una denuncia en la Comisaría de Policía.

"Viendo que el Malinois seguía atacando a mis perros y que mi hijo continuaba en peligro, conseguí levantarme para protegerlos de nuevo. La mujer volvió a cogerme del pelo, tirándome al suelo y arrastrándome otra vez. En ningún momento se detuvo a sujetar a su perro; solo se dedicó a agredirme a mí", añade.

Esta mujer señala que muchas personas fueron testigos de los hechos y que la ayudaron a que su hijo y sus perros se pusieran a salvo, momento en el que se dirigió a la mujer que dice que la agredió para cuestionar su actitud. En ese momento, un hombre que al parecer acompañaba a esa mujer "se interpuso de forma agresiva, empujándome y amenazándome. Al pedirles la documentación del animal y advertirles que llamaría a la policía, ambos huyeron del parque a la carrera, dejando al perro suelto y con el riesgo de que atacara a más personas".

Según explica, agentes de la Policía Local acudieron al lugar tomando declaración a testigos y los sanitarios la atendieron al haber sufrido un ataque de ansiedad y pérdida de conocimiento en dos ocasiones, además de intenso dolor en el cuello y en la espalda. En el Hospital de Jove, al que llegó en ambulancia, fue diagnosticada de policontusiones, prescribiéndole reposo, collarín blando y medicación.

Su perro fue trasladado también de urgencia a una clínica veterinaria con un diagnóstico que "es grave: fractura de ambas ramas de la mandíbula inferior, pérdida de piezas dentales, inflamación muscular y necesidad de cirugía traumatológica especializada, ya que su recuperación será complicada".

Colaboración ciudadana

Esta mujer señala que la supuesta agresión se sufrió se produjo sin que mediara previamente palabra con la propietaria del perro de mayor tamaño.

También solicita "colaboración ciudadana" para identificar a las dos personas a las que ha denunciado, señalando que la mujer es "morena, de pelo largo y con gafas" y el hombre "de aproximadamente 1,70 metros de altura, pelo corto y rubio decolorado".