Fallece un trabajador de 56 años en Gijón al caer desde el tejado de un edificio de cinco plantas cuando estaba reparándolo

Nuevo accidente laboral en Asturias. Un hombre de 56 años, Jesús V. C., ha fallecido este viernes en Gijón, al precipitarse desde el tejado de un edificio de cinco plantas cuando trabajaba en su reparación. La víctima, que pertenecía a una empresa gijonesa con amplia experiencia en el sector de la rehabilitación, cayó al patio interior del inmueble.

Los hechos sucedieron pasadas las diez de la mañana en la Avenida de Galicia, 7, en el barrio de El Natahoyo. El fallecido, con otros compañeros, estaba en un tejado de inclinación muy pronunciada en un edificio de cinco plantas con bajocubierta. Los trabajadores habían puesto protección de red en la bajante que daba a la calle pública, la avenida de Galicia, pero la caída se produjo hacia el patio interior del inmueble.

Los operarios llevaban algunos días interviniendo en el tejado, como confirman comerciantes de la zona que les habían podido ver en algún descanso tomando un refrigerio en algún bar de las proximidades. La compañía en la que trabajaba la víctima, con más de tres décadas de experiencia, está especializada en reparaciones y rehabilitaciones de edificios, centrando su actividad en tejados, terrazas y fachadas, y con personal adiestrado en trabajos verticales.

Ángel González

Repunte de la siniestralidad

Durante el pasado año se registraron un total de 12.242 accidentes de trabajo con baja en Asturias. Es la segunda cifra más alta que se registra en la región desde 2011 (solo por debajo del pico de 13.561 accidentes de 2022). De los 12.242 accidentes con baja de 2025, 12.126 fueron leves y 94 graves. Mortales fueron un total 22 (20 de ellos en jornada de trabajo y dos "in itínere") , la cifra más alta desde 2018 y uno más que el año anterior, cuando se habían disparado las alarmas al acumularse los siniestros con fallecidos durante los últimos meses del año.

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Durante 2025 se registraron en Asturias tres siniestros laborales en los que se registraron varias víctimas mortales. Así, el 31 de marzo fallecieron cinco mineros leoneses en una explotación subterránea de Cerredo de la empresa Blue Solving cuando, presuntamente, extraían carbón de manera ilegal. Una explosión de grisú acabó con sus vidas. Otro accidente minero, registrado en noviembre, se saldó con dos trabajadores muertos en el yacimiento de Tyc Narcea en Vega de Rengos. Un derrumbe acabó con la vida de los dos mineros. El otro accidente con varios fallecidos se produjo en mayo en una explotación ganadera de Coaña. Tres trabajadores fallecieron tras el derrumbe de una cubierta en una nave en obras.