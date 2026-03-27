Herida una mujer tras una riña entre dueños de perros en el parque gijonés de El Lauredal
La mujer, de 47 años de edad, fue trasladada en ambulancia al Hospital de Jove con contusiones
Lo que comenzó siendo una discusión por sus respectivos perros en el parque gijonés de El Lauredal, acabó a golpes entre los dueños y con una mujer que precisó asistencia sanitaria y traslado en ambulancia a un hospital.
Sucedió hacia las siete de la tarde de ayer jueves, cuando la mujer herida, cuyo nombre responde a las iniciales T. F. C., de 47 años de edad, paseaba con su hija y una pequeña mascota por el parque de El Lauredal. En el mismo parque estaban otros dos jóvenes con dos perro de más talla y los animales estaban sueltos. Una circunstancia que habría sido la que supuestamente les recriminó la mujer, según testigos del suceso.
La reacción a ese reproche habría sido, según las mismas fuentes, una agresión a la mujer por parte de los jóvenes. Una ambulancia se desplazó hasta el lugar, así como personal sanitario, para auxiliar a la mujer herida y la trasladaron al Hospital de Jove para que fuera atendieran por las contusiones.
Personas que estaban a esa hora en el parque señalaron, además, que el perro de la mujer también precisó atención veterinaria al ser atacado por otro de los canes.
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