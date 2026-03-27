Naval Azul se impulsa en abril: inauguración oficial del paseo y primera reunión de la mesa de participación ciudadana

Abril será un mes importante para Naval Azul. Así lo ha decidido el Ayuntamiento fijando en el calendario de ese mes dos citas de calado: la inauguración del paseo que lleva abierto al público desde diciembre y la puesta en marcha de la comprometida mesa de participación donde vecinos, políticos y agentes económicos de la ciudad puedan plantear sus propuestas en el diseño del futuro parque empresarial de economía azul de El Natahoyo. La falta de participación ciudadana en el diseño del recién presentado primer documento del Plan Especial del ámbito es una queja compartida desde la oposición, sobre todo la de izquierdas. Se reprocha a gobierno local, y más en concreto, a Foro que hayan convertido un proyecto de ciudad en un proyecto de partido.

"Vamos a convocar en abril ese espacio de participación. El Ayuntamiento hasta ahora no ha dado ningún paso de manera unilateral, lo que se ha hecho ha sido tramitación pura y dura. Y no nos hemos desviado nada de lo que se planteó en el Plan General de Ordenación", explicó la alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, para justificar que no se haya constituido antes esa mesa de participación que se comprometió en un Pleno ya en 2023, a instancias de IU que planteó sumar a los agentes sociales y económicos a los debates donde ya tenían cabida los grupos políticos municipales.

Un paseo abierto en Navidad y a inaugurar tras Semana Santa

Moriyón, que habló del asunto en una entrevista en Onda Cero, rechazó las críticas de quienes han visto en ese Plan Especial un giro en el proyecto para darle mayor protagonismo a la hostelería. "Tranquilidad, lo que marca el Plan General, y lo que se va a hacer, es un 80% de uso productivo para empresas limpias y de economía azul. Luego están otros usos complementarios que se permiten y de los que vamos a empezar a hablar".

La intención es que esos usos terciarios sean un atractivo tanto para los trabajadores que tengan su puesto en ese parque empresarial pero también para los vecinos, que podrán acceder con libertas a ellos. Naval Azul será una parte más de la trama urbana de El Natahoyo, sin impedimentos físicos y abierta al mar.

En cuanto a la inauguración como "hito" oficial de apertura no hay una fecha definida. "Será después de Semana Santa", concretó la regidora. La zona de paseo sobre los terrenos que el Ayuntamiento compró al Puerto en el viejo astilleros se abrieron en diciembre con decoración navideña y alguna carencia. Los bancos llegaron hace unas semanas y falta completar el cierre perimetral que da al mar. La inauguración se hará con el equipamiento completo y, si hay suerte, con mejor tiempo y una zona verde ya más consolidada.