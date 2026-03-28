La vida truncada de Jesús Villar, el trabajador fallecido en Gijón al caer de un tejado: "Era muy alegre, muy sociable y no tenía maldad ninguna"

"Era muy alegre y muy sociable, sabía enrollarse con toda la gente y no tenía maldad ninguna. Era también muy trabajador y responsable". Con estas palabras recordaba este sábado uno de sus hermanos a Jesús Villar Castelao, quien falleció a primera hora de la mañana del pasado viernes en accidente laboral al caer desde el tejado en el que estaba trabajando en el número 7 de la Avenida de Galicia, en El Natahoyo. Tenía 56 años.

Numerosos amigos acudieron este sábado al tanatorio de Cabueñes a arropar a la familia, rota por el fatal accidente que acabó con la vida de este vecino de una calle principal del barrio de El Coto, que era el quinto de once hermanos y que hace tres décadas se trasladó a Gijón desde León.

Natural de Corbón del Sil, en el municipio de Palacios del Sil, cercano a Villablino, ya había trabajado en una empresa de la construcción en la provincia vecina antes de trasladarse a vivir a Gijón, donde siguió trabajando en el mismo sector, "casi siempre en la que estaba ahora", señala la familia sobre la empresa gijonesa cuyos responsables afirmaron el viernes que el trabajador estaba trabajando con "todas" las medidas de seguridad, incluido el arnés y la línea de vida en labores de impermeabilización cuando cayó al patio interior del edificio. Las causas del siniestro se tendrán que determinar en la investigación que se ha abierto al efecto, como cada vez que se produce un siniestro laboral mortal.

Apasionado de las motos y del Sporting

La vitalidad de Jesús Villar también la apuntaba este sábado uno de sus hermanos al recordar dos de sus grandes pasiones. "Era muy del Sporting de Gijón", señala su hermano. La otra eran las motos, que siempre le gustaron. "Ahora tenía una Harley", añade.

Su viuda estuvo especialmente arropada por otros familiares y amigos este sábado en el tanatorio. Se dio la circunstancia de que la mujer se enteró del fatal accidente el pasado viernes también en el tanatorio de Cabueñes, donde estaba velando a otro familiar.

El accidente que acabó con la vida de Jesús Villar es el último de la larga lista de siniestros laborales en Asturias. A falta de que la investigación esclarezca cómo ocurrió cuando el trabajador cayó desde el tejado de un edificio de bajo y cuatro plantas de altura, la última con bajocubierta, en el que la empresa realizaba labores de impermeabilización, su jefe señaló el pasado viernes visiblemente afectado que el operario "estaba trabajando en el tejado con un compañero al lado. Estaban juntos y, de repente, desapareció".

El tejado del que cayó tiene una inclinación muy pronunciada. La empresa había colocado la red de seguridad hacia el lado que da a la vía pública "porque es donde se iba a trabajar", se indicó el pasado viernes desde la compañía. En la vertiente del tejado que da al patio de luces al que se precipitó el trabajador no había red instalada.

Desde la empresa también se apuntó que el operario fallecido llevaba muchos años trabajando en esa compañía con amplia experiencia en la rehabilitación de tejados, añadiendo sobre la docena de trabajadores con los que cuenta la empresa que todos tienen "experiencia y veteranía".

Este domingo, a las doce del mediodía, tendrá lugar en la capilla del tanatorio de Cabueñes un acto de celebración de la palabra de cuerpo presente por el eterno descanso del trabajador fallecido, cuyos restos mortales serán incinerados a continuación.