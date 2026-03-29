Un premio nacional para "Gijón Ecoresiliente": ejemplo de transformación de la ciudad desde la naturaleza
El reconocimiento se entregó en Barcelona dentro del congreso de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos
El proyecto se desarrolló en Viesques, La Calzada y Moreda
El proyecto "Gijón Ecoresiliente" se ha llevado un reconocimiento de la Asociacion Española de Parques y Jardines Públicos en su reciente congreso nacional, realizado en Barcelona. “Transformando el ecosistema urbano de Gijón a través de una restauración ecológica, colaborativa e innovadora. Proyecto Gijón Ecoresiliente” fue el trabajo más votado dentro de la sesión de presentación de pósters.
El póster lleva la firma de Marta Nosti Montes, Zuzana Ferencova, Charo Vallano López y José María Díaz Gete. Los técnicos han valorado que la propuesta gijonesa refleja cómo las soluciones basadas en la naturaleza pueden transformar las ciudades hacia modelos más resilientes, sostenibles y conectados con su entorno.
"Gijón Ecoresiliente", bajo el liderazgo de la concejalía de Medio Ambiente, fue un proyecto de renaturalización urbana ejecurado en La Calzada, Moreda y Viesques a partir de una financiación europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) conseguida a través de la Fundación Biodiversidad.
El proyeto, que ha movilizado unos tres millones de euros, incluyó un importante componente de investigación y realización de estudios y otro de participación ciudadana, vinculando las actuaciones en cada barrio a sus asociaciones vecinales y centros educativos de la zona.
Entre las acciones llevadas a cabo destacan la creación de tecnosuelos para la jardinería regenerativa, de jardines de lluvia para el control de las inundaciones, la ubicación de depósitos de almacenamiento para aprovechar el agua de lluvia, la apertura de microconectores ambientales entre espacios verdes con zonas urbanas y la plantación de minibosques.
Coordinado por el servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento, "Gijón Ecoresiliente" involucró también al Consejo Superior de Investigación Científica (CSIC) a través del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (INCAR), y la a Universidad de Oviedo, a través del Área de Producción Vegetal y del Grupo de Investigación Consolidado REWILDING, integrado en el Instituto Mixto de Biodiversidad. Como colaboradores externos participaron Cogersa y las empresas municipales de Medio Ambiente (Emulsa) y Aguas (EMA).
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