Último adiós a Jesús Villar, el trabajador fallecido al caer del tejado de un edificio en Gijón: "Nos queda el testimonio de su vida entrañable y de buena persona"

Familiares y amigos del trabajador fallecido al caer de un tejado un edificio de El Natahoyo, Jesús Villar Castelao, de 56 años, le dieron su último adiós este domingo, en las honras fúnebres que se celebraron en la capilla del tanatorio de cabueñes, en Gijón, al mediodía.

El acto de celebración de la palabra fue oficiado por el párroco de la residencia Santa Teresa de Somió, quien dirigiéndose a sus allegados resaltó del trabajador fallecido que "nos queda el testimonio de su vida entrañable, el testimonio de su vida íntegra de buena persona, entregado, trabajador, fuerte, luchador, su carácter acogedor de buena persona; que sea un estímulo para vosotros, familiares y amigos, para ayudaros a seguir adelante", resaltando también su "deseo de vida y de superación que había en él".

Una vida que se truncó en el fatal accidente que truncó el pasado viernes por la mañana, cuando cayó a un patio interior del edificio de cinco plantas desde el tejado en cuya rehabilitación estaba trabajando.

Vecino del barrio gijonés de El Coto, Jesús Villar era natural de la localidad leonesa de Corbón del Sil. Ya había trabajado en el sector de la construcción antes de trasladarse a Gijón hace tres décadas, donde su actividad laboral siguió ligada al mismo sector, gran parte de ella en la empresa gijonesa que se encargaba de la rehabilitación del tejado del que cayó.

Jesús Villar deja viuda. Era el quinto de once hermanos. Sus restos mortales fueron incinerados tras las exequias.