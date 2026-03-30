Gijón lleva a Madrid la lucha contra el tráfico pesado en La Calzada: Moriyón eleva mañana la denuncia al Defensor del Pueblo

La lucha de Gijón para eliminar el continuo tránsito de camiones de La Calzada vivirá mañana martes un nuevo y relevante episodio. Será en Madrid. La Alcaldesa, Carmen Moriyón, trasladará en persona la preocupación imperante, a nivel político y vecinal, en relación a los accesos al Puerto. La regidora tendrá una apretada agenda que arrancará con una reunión con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos —con su presidente, Miguel Ángel Carrillo—. Posteriormente presentará su denuncia ante el Defensor del Pueblo sobre "la inactividad de la Administración General del Estado" respecto a dichos accesos a El Musel. El gobierno local quiere dar un golpe sobre la mesa en la capital.

Fuentes municipales trasladan que "es fundamental continuar con esta reivindicación en otras instituciones" tras la "falta de interlocución con el Ministerio". El Ministerio referido es el de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado por el socialista Óscar Puente. El Ayuntamiento, por tanto, viajará a Madrid para abordar, in situ, la situación, al entender "que el consejero (en referencia a Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias) reconoció ante la Alianza por las Infraestructuras la ausencia de avances en el diseño de una alternativa al vial de Jove".

La vía de acudir al Defensor del Pueblo ya la deslizó Carmen Moriyón en el Pleno municipal del mes de febrero como uno de los planteamientos para presionar al Gobierno central. La Alcaldesa encargó informes jurídicos para explorar todas las opciones que se podían poner en marcha desde la administración local, bajo la premisa de que se trata de un problema de salud pública que afecta a todos los gijoneses. Este informe se ha redactado y coordinado desde la Secretaría General del Ayuntamiento.

A raíz del impulso del convenio que da soporte a la primera fase de las obras de la estación intermodal, dentro del plan de vías, Carmen Moriyón, aun celebrando la noticia, recordó a Óscar Puente que todavía resta por solventar un trascendental asunto pendiente en la ciudad. "Nos quedan los accesos al Puerto, Ministro; los vecinos del oeste lo necesitan", afirmó la regidora en redes sociales. Moriyón también ha cargado contra la pasividad del área que encabeza el socialista. "Es la primera vez que un Ministerio no me da una reunión", recalcó hace mes y medio en el Pleno mencionado.

La Alcaldesa, de hecho, ya había emitido señales de preocupación ante un transcurrir del tiempo carente de novedades. En noviembre remitió una carta a Puente para preguntar por la postura ministerial respecto a la "humanización" de Príncipe de Asturias, el lugar de la discordia. Y, en enero, otra a José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes, exigiéndole explicaciones sobre la anhelada alternativa al truncado proyecto del vial de Jove soterrado. En las misivas con el Ministerio como destinatario, Moriyón había solicitado saber si se trabaja activamente en la alternativa de Aboño para dar servicio a El Musel y qué sería de los 300 millones de euros que quedaron sin repercutir en Gijón tras el fiasco del vial de Jove.

En los últimos meses, la Alcaldesa ha aprovechado varias de sus intervenciones públicas para captar la atención de Óscar Puente, con el objetivo de que el Gobierno mueva ficha para sacar a los camiones del corazón de La Calzada y del oeste. "Se nos dijo que una cosa no la iban a hacer (el vial de Jove), pero no ponen otra solución encima de la mesa", afeó durante un acto. "Alguien nos tiene que dar amparo de alguna manera", aseveró Moriyón en el Pleno de febrero, en el que la regidora lamentó la ausencia de comunicación por parte del Ministerio. "Veo que no quieren abordar este problema", llegó a espetar. Por contra, subrayó la primera edil que sí hay "fluidez y sintonía con el Principado".

Charla informativa a tres bandas

Hoy precisamente puede ser una buena prueba para testar esa relación entre Gijón y Principado, pues la asociación vecinal "Alfonso Camín" de La Calzada organiza, en el Ateneo, una charla informativa sobre los accesos a El Musel. Una nueva actividad que se suma a las periódicas concentraciones en Cuatro Caminos. "Tus preguntas importan", remarca la entidad sobre la cita a la que ya han confirmado su asistencia Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, y Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón. Participará, por parte del Consistorio, Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno municipal, ya que la Alcaldesa no podrá estar presente al exponer la problemática mañana en Madrid,

El PSOE de Gijón pide desviar por Aboño el tráfico de mercancías peligrosas

El PSOE de Gijón ha pedido abiertamente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que desvíe ya el tráfico de mercancías peligrosas por el túnel de Aboño mientras se adopta "una solución definitiva", que pasa, afirman los socialistas, por la adecuación de las infraestructuras de dicho acceso, "el mayoritariamente elegido por los transportistas". "No podemos seguir esperando mientras unos se echan las culpas a otros", aseveró Monchu García, secretario general del PSOE de Gijón, que indicó que la regulación del tráfico "es una medida rápida y factible y que "si el Ministerio prioriza incrementar el número de mercancías por Aboño de manera inmediata, son camiones que se sacan de la trama urbana y, por tanto, eso ya beneficia automáticamente a los vecinos, sin esperas".

Monchu García también instó a Ayuntamiento, Principado y Autoridad Portuaria a respaldar esta petición, con un dardo incluido a la Alcaldesa, Carmen Moriyón. "Debería ser la que lidere esta cuestión porque es la máxima autoridad de la ciudad", reprochó. "Ya sabemos que es mucho más cómodo dedicar el tiempo a lamentarse y a echar la culpa a otros de su propia inacción; recordemos que ella tiene las competencias medioambientales que, por cierto, nunca ha ejercido", sentenció el dirigente socialista.