El impacto de la contaminación y las especies invasoras en la costa de Gijón sale a relucir con un nuevo estudio del mar: "Es una buena noticia"

Un estudio medioambiental del Principado acaba de dictaminar un diagnóstico "positivo" respecto al estado del ecosistema marino a ambos lados de Poniente. El informe, encargado y financiado por la dirección general de Agenda 2030 y puesto en marcha con la colaboración con el Acuario de Gijón y el Ayuntamiento, descarta la presencia de especies invasoras en este pedazo de litoral, pese a su proximidad al Puerto y su pasado industrial, y ratifica que en el fondo marino no se aprecian niveles contaminantes de especial riesgo. Las zonas de dársena con agua más estancada, en las partes más próxima al Acuario y dentro de Naval Azul, sí presentan algunos sedimentos con metales adheridos, pero los técnicos han dictaminado que, al estar en una zona acotada, no suponen un peligro para la biodiversidad marina, que se ha visto acreditada por la presencia nutrida de algas y de pequeños animales invertebrados autóctonos.

Juan Ponte, director general de Agenda 2030, presentó esta mañana en el Acuario los resultados de este estudio junto al popular Rodrigo Pintueles, concejal de Medio Ambiente, y junto a dos de los autores, Jorge López y Carlota González, que intervinieron por videoconferencia. Estos dos expertos trabajan para la empresa Elittoral, una consultora especializada en estudios de ingeniería costera y oceanográfica, con sedes en Las Palmas de Gran Canaria y Vigo, y en este caso responsable de un trabajo de campo que, según detallaron los técnicos, incluyó la recogida de varias muestras y la inspección del fondo marino en distintos puntos de la costa gijonesa.

Un momento de la presentación. / Marcos León

Las diapositivas proyectadas por estos dos técnicos, de hecho, y aunque el informe como tal dice centrarse en el entorno de Poniente, muestran que el análisis fue más extenso: en el estudio se llama "dársena" a una zona de análisis que incluye todas las aguas interiores de Naval y la zona del Acuario, y refiere haber realizado barridos del fondo marino ya cerca del cerro de Santa Catalina. En todos los puntos estudiados, en cualquier caso, no se detectaron niveles problemáticos de contaminación.

La empresa responsable del estudio hizo, también, una comparativa entre el estado del agua más estancada y zonas del litoral más hacia el interior. Destacó González, como principal conclusión, la existencia de una "gran cantidad de biodiversidad" en todo el entorno, especialmente por la presencia de algas y pequeños animales como estrellas de mar y esponjas, varias de ellas cobijadas en el entorno de lo que señalaron como "los restos de un pecio hundido", ubicado no muy lejos de la costa. Grupos locales de buceo señalaron después que el pecio en cuestión es lo que queda del "Castillo de Salas", hundido en los años 80 y reflotado y desguazado en gran parte en años posteriores.

El análisis de la calidad del agua y sus sedimentos se saldó también sin conclusiones "alarmantes": no se hallaron especies invasoras y, aunque sí se detectó la presencia de plomo, cobre y zinc en el fondo de zonas de dársena, López aclaró que, al no generarse un intercambio de agua entre esta agua más estancada y las zonas de corriente, no se considera que esto pueda suponer un peligro. Explicó que, como mucho, si estos fondos tuviesen que ser removidos por alguna intervención la labor tendría que llevarse a cabo de acuerdo a los protocolos anticontaminantes que ya existen para estos casos. "Que no haya especies invasoras es lo importante y una buena noticia, porque es un problema que ocurre en todo el Mediterráneo", completó.

Algunos restos de basura

Se hallaron, además, algunos objetos, entre ellos una rueda de camión, alguna bolsa de plástico y latas, pero González explicó que estos hallazgos son normales en cualquier estudio del litoral que afecte a zonas habitadas. Se entiende que, al menos por ahora, el impacto del ser humano no está generando problemas graves al ecosistema.

Pintueles, por su lado, señaló la importancia de que en este informe no se hayan detectado especies invasoras ni contaminación de metales en unas aguas que, recordó, son analizadas periódicamente por su concejalía sin que se suelan detectar problemas. "Esto significa que estamos a tiempo de actuar de manera preventiva y que el ecosistema no está perdido", razonó el concejal, que defendió que "la lucha no puede ser solo institucional" y que será necesario incidir siempre en mejorar la concienciación ciudadana para evitar la proliferación de microplásticos.

Ponte, además, aseguró que el Principado interpreta este estudio como "un punto de partida" en el marco "del desarrollo del polo de economía azul" que el Ayuntamiento proyecta en los viejos astilleros Naval Gijón, así como que lo positivo de estas primeras conclusiones apuntal al "potencial" para que este trozo de litoral gijonés "se convierta en un entorno de divulgación marina".

Alejandro Beneit, director del Acuario, destacó, por último, la relevancia de contar ahora con datos validados sobre el estado de un entorno "que se acaba de ganar para la ciudad" y que se convertirá en un parque empresarial vinculado a la economía azul. La consultora contó con el asesoramiento de grupos locales de buceo, un patrón de barco y pescadores.