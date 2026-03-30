El Principado aportará 10 millones tras validar el convenio para la primera fase del plan de vías en Gijón
El derribo del viaducto de Carlos Marx, más cerca tras el aval de las tres administraciones
El Gobierno del Pincipado ha dado luz verde esta mañana a la firma de un convenio con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y el Ayuntamiento de Gijón para licitar las obras de la primera fase de la estación intermodal. La actuación supondrá una inversión global de 54,3 millones financiados por las tres administraciones. Era el último trámite después de que el Consejo de Ministros y el propio gobierno local validasen el convenio.
La parte que le corresponde abonar al Principado en esta primera fase asciende a los 10,1 millones. En concreto, señalan desde el Gobierno regional, "esas actuaciones incluyen la demolición del viaducto de la calle Carlos Marx y su sustitución por un vial en superficie y una nueva glorieta entre las calles Carlos Marx y Sanz Crespo". También se reemplazarán dos colectores de saneamiento de gran diámetro en las inmediaciones de la estación actual por uno único de gran sección.
El proyecto incluye, asimismo, la ejecución de las rampas de acceso al futuro aparcamiento de la terminal y la adecuación de la losa del tanque de tormentas de la avenida José Manuel Palacio para permitir el paso de vehículos. La obra incluye la colocación de mobiliario urbano.
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