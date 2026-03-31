La Alcaldesa ante el Defensor del Pueblo por la contaminación en la zona oeste de Gijón: "Es un problema de salud"

"Estamos en una situación de auténtica indefensión". La alcaldesa Carmen Moriyón ha viajado a Madrid para llevar ante el Defensor del Pueblo el problema del tráfico pesado en la zona oeste. La regidora forista, que ya había adelantado sus intenciones hace semanas en un Pleno y que lleva meses reprochando la ausencia de diálogo con el Ministerio de Transportes, ha presentado una queja formal ante esta otra entidad, a quien le insta a intervenir o a trasladarle al gobierno local, al menos, otras alternativas de interlocución. "No se responde ni a las cartas ni a las llamadas", lamentó esta mañana la Alcaldesa, en referencia al Ministerio de Transportes.

La posición del gobierno local busca, más allá de defender la necesidad de habilitar unos accesos al Puerto sin atravesar el tejido urbano, pone el foco en el "problema para la salud" que implica el tráfico constante de camiones para los vecinos de La Calzada. Señala ahora la forista que esta postura supone alinearse con la asociación de vecinos del barrio, que el pasado febrero instaba a la corporación municipal a dar un paso más en la búsqueda de soluciones. Fue en esa sesión plenaria cuando la forista sugirió la idea de viajar hasta Madrid.

"En aquel momento me comprometí a consultar con la secretaria general la viabilidad de presentar una queja ante el Defensor del Pueblo", explicó esta mañana la Regidora. Esa queja, hoy, ya ha sido entregada. "La secretaría general elaboró un informe muy completo, consultó con otros departamentos del Ayuntamiento y reunió todo un conjunto de informes que hoy presentamos. Y lo presentamos por la inacción del Ministerio de Transportes en el tema de los accesos a El Musel", añadió.

Respecto al problema para la salud pública del tráfico pesado en la zona oeste, Moriyón señaló que la avenida Príncipe de Asturias "no es simplemente una infraestructura más", sino una arteria principal de comunicación con el Puerto, y que al cruzar toda la zona oeste su tráfico "afecta directamente a la salud de las personas que viven no solo en la avenida Príncipe de Asturias, sino en toda la zona oeste y en Gijón". "Es una prioridad y tenemos que tener ese empeño. No podemos rendirnos en intentar sacar esos 1.000 camiones que pasan al día por La Calzada. Hay que sacarlos de ahí y no vale trasladarlos a otro barrio; hay que dar una solución", reafirmó la Regidora.

Por último, respecto a los informes recabados para presentar esta nueva queja, adelanta la Regidora que "hay múltiples estudios" del propio Ayuntamiento, varios ya conocidos y publicitados, así como informes de la Universidad de Oviedo "donde claramente se reconoce toda la contaminación de la zona oeste y en la que tiene un peso importante el tránsito de transporte pesado". "Esto afecta directamente a distintas patologías, entre ellas la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y los episodios de asma. También tiene su influencia en patologías cardiovasculares. Todo eso está documentado", añadió.

Moriyón aprovechó su escapada a Madrid, también, para reunirse con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que organizó la semana pasada en la capital una jornada sobre el plan de vías. "Ha sido una visita institucional porque estamos muy agradecidos por esa jornada", señaló la forista, que añadió que su equipo "no descarta" la posibilidad de, de la mano del Colegio, organizar otra jornada, esta vez, centrada en la estación intermodal. La forista ha trasladado a los ingenieros la oferta de que esa posible cita pueda celebrarse en Gijón.