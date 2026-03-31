La Zalia se prepara para la llegada de Sunwafe impulsando el suministro eléctrico

La Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) se prepara para la llegada de Sunwafe, la firma que ya ha reservado más de 300.000 metros cuadrados en los terrenos de San Andrés de los Tacones para la fabricación de obleas de silicio. En concreto, avanzan en el ámbito energético iniciando la tramitación que “permitirá reforzar la capacidad y fiabilidad del suministro eléctrico”, señalan desde el Principado, que ven clave este paso para “la implantación de proyectos industriales de gran escala”.

La futura planta de Sunwafe, que se prevé que comience a producir en 2028 con 300 trabajadores, podrá alcanzar una capacidad de producción de hasta 2.500 millones de obleas anuales a partir de 2030, equivalentes a unos 20 GW de capacidad fotovoltaica. "Se trata de una iniciativa de gran relevancia para reforzar la cadena de valor europea en energía solar, al tiempo que contribuirá a reducir la dependencia de importaciones y a impulsar la autonomía estratégica", destacan desde el Principado.

Sunwafe, en una primera fase, prevé una inversión que alzanza los 670 millones de euros. Por delante, el objetivo es que la planta siga creciendo hasta alcanzar 2.600 empleos y una inversión total de 1.400 millones de euros tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

La reunión del consejo celebrada hoy en El Musel permitió avanzar en la elaboración del plan estratégico para orientar la actividad en la Zalia. Por ejemplo, también se dio luz verde a la contratación del proyecto técnico para desarrollar un área de aparcamiento seguro de camiones (SSTPA), “una infraestructura estratégica alineada con los estándares europeos que permitirá mejorar la seguridad del transporte, optimizar la operativa logística y ofrecer mejores condiciones a profesionales del sector”.

Un momento del consejo, con Jorge García, Alejandro Calvo, Nieves Roqueñí y José Luis Barettino. / LNE

Este tipo de infraestructura, explican desde el Principado, permitirá posicionar a la Zalia en la captación de financiación europea al tratarse de un aparcamiento que no existe en la zona norte del país.

“La Zalia entra en una nueva fase de desarrollo, en la que la combinación de proyectos industriales, mejora de infraestructuras y planificación estratégica permitirá transformar su posicionamiento en actividad económica, inversión y empleo”, celebran desde el Principado.