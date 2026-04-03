La queja ante Madrid por el vial de Jove resucita las dudas por las expropiaciones

Junto a un completo estudio medioambiental y la queja por la "inacción" del Ministerio de Transportes ante el plan de accesos a El Musel y el tráfico pesado en la zona oeste, la carta entregada este martes por la alcaldesa Carmen Moriyón ante el Defensor del Pueblo incluye otro problema vinculado al fallido proyecto del vial de Jove: las expropiaciones. El plan, que estuvo bajo diseño durante años, inició hace ahora tres años el proceso administrativo para traspasar la propiedad de varias fincas de particulares a manos de la Administración General por necesidades constructivas. Tras tumbarse el proyecto en 2024, sin embargo, los afectados dicen seguir sin noticias y los vecinos exigen que esos terrenos, si no son devueltos a sus dueños, deben blindarse como zonas verdes. "Lo que no queremos es que en esa zona se acabe edificando aún más", razona José Luis García Nicieza, líder vecinal de esta parroquia y de la federación "Les Caseríes".

En Veriña esperan que este intento de interlocución con el Defensor del Pueblo permita poner de nuevo sobre la mesa la idea de blindar zonas verdes. "Nadie nos dijo nada sobre esas expropiaciones, no hay novedad, pero estamos muy interesados en que salga adelante el proyecto de crear un corredor verde. Tenemos que rescatar este tema porque el gran miedo que tienen los vecinos es que se aproveche todo esto para empezar a construir ahí", asegura Nicieza, que aclara que el primer paso sería ahondar en la posibilidad de que los terrenos expropiados a particulares puedan ser devueltos. Desde hace tiempo, sin embargo, esto se considera poco probable, al menos en algunos casos, porque varios terrenos se expropiaron ya la década de los noventa y, por lo tanto, parte de los afectados por aquella fase han fallecido o cambiado de residencia.

A juicio de Nicieza, lo "justo" tras el fiasco del vial de Jove sería que esos terrenos sean devueltos a la comunidad. "Es lo que tiene que ser y la única forma de no quedar invadidos: si por un lado tenemos toda la contaminación industrial y por el otro ahora nos empiezan a construir... Nos tendríamos que marchar", lamenta. Señala, también, que la petición del corredor verde ha generado consenso en la zona. "Al final es una franja de terrenos, no demasiado ancha, y podría ser una zona verde donde se pudiese incluso poner algún equipamiento deportivo para los vecinos. Todo el mundo quiere que no se edifique ahí", asegura. Considera también importante que el proyecto goce cuanto antes de un compromiso político. "No queremos ver que dentro de un tiempo se gestiona una permuta de terrenos o lo que sea y que monten torres de 15 plantas. Si en cuanto se pueda hace un parque, ya está, ya se va a quedar así. Pero si lo siguen dejando en zona de nadie nunca se sabe", razona.

La Regidora viajó este martes hasta Madrid con una queja formal ante el Defensor del Pueblo y ocho anexos con informes municipales para justificar su postura. Dos de ellos los firma el servicio de Urbanismo, que ratifica: "Se hace constar que el Ministerio de Transportes ha tramitado el expediente de expropiación de los terrenos necesarios para la ejecución del vial". Cita el nombre del expediente , que data de 2023, y señala que el área municipal de Patrimonio inició los trámites que marca la ley y vinculados "con la expropiación forzosa realizada por el Ministerio de Transportes, que afecta a bienes y derechos municipales implicados en las obras del proyecto de acceso al Puerto de El Musel desde el enlace de La Peñona por el vial de Jove".

Ante la falta de más información, el servicio de Urbanismo se limita a citar que, "según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado" en noviembre de 2023, se convocó el levantamiento de actas de pago y ocupación, lo que implica "la transmisión de la titularidad de los bienes y derechos afectados". Y esa es la última noticia que consta en los despachos municipales.

Otro informe municipal entregado este martes en Madrid, este de la secretaría general del Consistorio, ratifica también que, sobre el papel, el vial fallido es, en realidad, lo único que existe. "El acceso previsto al Puerto de El Musel en el vigente Plan General de Ordenación de Gijón es el vial de Jove desde el enlace de La Peñona", destaca. Y añade: "El planeamiento urbanístico resulta vinculante para todas las administraciones públicas".

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Cierra su análisis con una constatación ya más evidente: "No consta en el Ayuntamiento ninguna tramitación urbanística por parte de la Administración General del Estado relacionada con la ejecución del vial de Jove, salvo la convocatoria de levantamiento de actas de ocupación por parte de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias". De admitirse a trámite la queja, por lo tanto, el Defensor del Pueblo podría también pronunciarse sobre en qué estado administrativo se encuentra el vial desistido y los terrenos que para él se expropiaron.