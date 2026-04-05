El Musel, un puerto con dos entradas a medias: la crónica de más de veinte años de planes y retrasos en los accesos al muelle de Gijón

Un convenio firmado hace ya más de 20 años impulsaba un macroplan de accesos al Puerto de Gijón para hacer operativa su ampliación. Dibujaba dos viales, uno por Jove y otro por Aboño. El por entonces Ministerio de Fomento acordaba así con el Principado y con el Ayuntamiento una hoja de ruta que parecía clara. El vial de Jove crearía un acceso directo al Puerto, se destinaría fundamentalmente a "tráficos limpios" y permitiría regenerar la ya entonces castigada avenida de Príncipe de Asturias. El acceso por Aboño lo debía proyectar y financiar el propio Puerto, y para que ambos viales tuviesen sentido se generaría una conexión a la red de autovías que se concretó con el desdoblamiento de la GJ-10, la antigua AS-19. Poco después, el macroplan empezó a desgajarse, en parte porque la Autoridad Portuaria, recién endeudada por su ampliación, no podía acometer el proyecto de Aboño, lo que a su vez hizo que Fomento partiese en dos el desdoblamiento y plasmase una primera fase entre Lloreda y Veriña, dejando su postergación hasta El Empalme para más adelante. Los esfuerzos se centraron, ya desde la década pasada, en el vial de Jove, un proyecto paralizado hace ahora dos años por supuestos defectos técnicos. Desde entonces, se trabaja en recuperar la alternativa de Aboño. Por Príncipe de Asturias siguen circulando hoy mil camiones al día.

La hemeroteca deja un reguero de titulares desalentadores. En 2017 se destacaba que tras más de una década de espera "echaban a andar" los trámites para crear una "red viaria de alta capacidad" para El Musel y la Zalia. Para entonces, ya se sabía que el vial por el valle de Aboño quedaba aparcado hasta nuevo aviso y que el desdoblamiento de la AS-19 llegaría primero solo hasta Veriña. En 2017, de hecho, comenzaba esta obra de desdoblamiento. El entonces ministro Íñigo de la Serna viajaba a Gijón para la colocación simbólica de la primera piedra. Decían que era el inicio formal del proyecto de los accesos a El Musel y, en realidad, ya entonces todo llegaba tarde: las primeras promesas políticas apuntaban a que en 2009 toda la red viaria estaría lista.

Y todo siguió retrasándose. La obra de desdoblamiento se paró a los pocos meses de iniciarse con apenas un 4 por ciento de la obra ejecutada. El último intento de retomar la obra, tras redactarse de nuevo el proyecto –el original resultó ser defectuoso; no había tenido en cuenta elementos soterrados–, se volvió a atascar en trámites: parecía que a inicios de 2025 el desdoblamiento por fin prosperaba, pero Transición Ecológica no dio de paso el aval ambiental porque no se le había enviado toda la documentación necesaria. Se tuvo que reactivar el trámite y se hablaba de una demora de pocos meses, pero por ahora no consta una resolución formal al respecto.

Vecinos en mayo de 2024 protestando contra la propuesta del vial de Jove en superficie que planteaba Transportes. / Ángel González

El vial de Jove, por su lado, se retrasó hasta que dejó de ser. Las manifestaciones vecinales en los años 90 para frenar la idea de una autovía en superficie y sustituirla por un túnel dejaron sobre la mesa un proyecto casi faraónico que se eternizaba en contratos de asistencias y redacciones. En la precampaña electoral de 2023 parecía llegar por fin la gran noticia: el Consejo de Ministros aprobaba el gasto de 236 millones de euros para publicar por fin la licitación de obra. La por entonces ministra Raquel Sánchez se felicitaba en redes por ver cumplida la promesa que había hecho un año atrás en una visita institucional a la ciudad y en la que adelantaba "buenas noticias" a corto plazo.

En mayo de 2023 se publicó ese concurso público y su resolución se fue, también, retrasando. Se ampliaron los plazos de recepción de ofertas, se aplazó la reunión para abrir los sobres con las propuestas económicas. En marzo de 2024 llegó la confirmación: el Ministerio de Transportes trasladó al Principado y al Ayuntamiento que el proyecto se caía por cuestiones técnicas. Hace ahora dos años, se publicaba el desistimiento de ese contrato con un largo informe técnico que hablaba de las "incertidumbres" del posible impacto del túnel en edificaciones del entorno y las reservas del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que no veía clara la "viabilidad" del proyecto soterrado. El informe se cerraba con una conclusión: "Se observa una clara posibilidad de reorientar el diseño de la actuación (...) hacia un trazado en superficie". Los mismos vecinos que se habían manifestado 30 años atrás empezaron a desempolvar sus pancartas de "Autovía por Xove no".

A las pocas semanas de firmarse el desistimiento, desde Asturias todavía se confiaba en salvar el vial de Jove. Se aceptaba que el proyecto, qué remedio, tardaría aún más de lo previsto en llegar, pero se entendía también que el rechazo frontal al vial en superficie que planteaba Transportes haría recuperar la idea del soterramiento y retomar los trabajos en ese sentido. Se hablaba, entonces, de una solución a dos tiempos: el vial de Jove soterrado como solución "a largo plazo" y recuperar el viejo proyecto de Aboño como actuación más inmediata.

El futuro de El Empalme

Regresó así a los discursos políticos un proyecto, el de Aboño, que llevaba décadas durmiendo el sueño de los justos en algún despacho ministerial. Esto puso en alerta a Carreño, que sigue recelando de un planteamiento que en el concejo vecino consideran injusto: entienden que, si siempre se plantearon dos accesos al Puerto, uno por el valle de Jove (Gijón) y otro por el valle de Aboño (Carreño), la alternativa al vial gijonés no puede solucionarse saltando la frontera. La propia alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha señalado varias veces que su equipo no va a defender "pasar la basura al concejo vecino".

Y así se está ahora. El Principado y el Ayuntamiento rechazaron formalmente el vial de Jove en superficie, alineados con las quejas vecinales, en octubre de 2024 en Madrid y ante un apenado José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes, que por su parte ratificaba que el vial soterrado no se podía abordar y que la opción de un acceso al Puerto por el valle Jove, por lo tanto, quedaba olvidada. Emplazaba entonces a las administraciones asturianas a presentar ante Madrid una alternativa nueva y viable.

Alejandro Calvo, Carmen Moriyón y José Antonio Santano presiden la mesa de la reunión técnica donde se comunicó que el vial de Jove se anulaba, en marzo de 2024. / Ángel González

Con aquel "no" regional a Transportes parece que se fueron también los 236 millones de euros que había aprobado el Consejo de Ministros, si bien esta parte de la historia está aún por aclarar. En su propuesta de vial en superficie, que rebajaba sustancialmente el presupuesto previsto, Transportes presentaba también un proyecto de humanización de la avenida Príncipe de Asturias y la promesa de que el dinero restante se invirtiese en otros planes locales. Después Santano, en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, señaló que esa vinculación presupuestaria estaba ligada al proyecto en superficie que la ciudad rechazó. Y aún más tarde el consejero Alejandro Calvo dijo que esa negativa ministerial no tenía por qué ser inamovible.

La propuesta del Principado

También la consejería de Calvo, responsable de las competencias de Movilidad, se asignó el papel de liderar esa alternativa que pedía Madrid. La concretó en un documento de seis páginas y lo publicó en detalle LA NUEVA ESPAÑA el pasado octubre. En su hoja de ruta se incluye el desdoblamiento entre Lloreda y Veriña –sumando para más adelante su prolongación hasta el Empalme– y crear una conexión directa entre la GJ-10 y la GJ-1 para reordenar los tráficos al Puerto por Aboño, que se reconfigurarían con un acceso más amplio y con la reapertura técnica del Túnel de Aboño I para separar los flujos de entrada y salida. Algunos expertos han puesto en duda la viabilidad de esta alternativa.

Con esa conexión directa, en cualquier caso, la compensación para Carreño sería "humanizar" el núcleo de El Empalme, que incorporaría aceras, pasarelas y zonas verdes. Para Gijón, el Principado proyecta mejoras en el entramado ferroviario en El Lauredal y el ya tan manido proyecto de humanización de Príncipe de Asturias, que lleva décadas soñando con convertirse en un bulevar con zonas verdes.

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Para los accesos a El Musel, hoy, no hay ninguna fecha de obra cerrada porque tampoco hay ningún proyecto aprobado encima de la mesa. Lo que hay son discrepancias políticas. En estos últimos meses el Principado asegura que el Ayuntamiento tiene competencias para restringir ya la presión del tráfico por Príncipe de Asturias y trata de relanzar el debate sobre la zona de bajas emisiones de La Calzada. El Consistorio responde que no tiene competencias para actuar sobre una carretera nacional, más aún cuando ésta sirve de acceso al Puerto, y exige a Transportes una solución. El Ministerio, por su parte, comunicó hace unos meses al Ayuntamiento que comenzaría a estudiar la opción de Aboño. El distanciamiento municipal con el ministro Óscar Puente, de quien Moriyón dice que nunca responde a sus cartas, ha desembocado en una queja formal ante el Defensor del Pueblo.